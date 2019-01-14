Пять кроссоверов, которые не сломаются даже за 15 лет эксплуатации

Toyota Highlander

Бессменным лидером рейтинга вот уже долгие годы остается Toyota. Этот японский автопроизводитель «отхватил» чуть ли не весь «Олимп», а на первом месте гордо возвышается большой кроссовер Highlander.

Почти пятая часть владельцев «Горцев» использует «паркетник» более 15 лет и даже не смотрит в сторону автосалонов. В исследовании есть оговорка, что все автомобили не изменили собственника, то есть могли поменять рулящего, но точно остались «в семье».

Что ж, этот пункт только подтвердит довод о надежности и безопасности японского кроссовера. Жаль, что в России из-за высокой цены и агрессивной политики конкурентов этот надежный и комфортабельный автомобиль чаще пылится на задворках шоу-румов, чем стоит в очереди «на выдачу» очередном счастливчику.