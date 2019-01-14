Пять кроссоверов, которые не сломаются даже за 15 лет эксплуатации

Качественное и своевременное обслуживание не всегда является залогом надежности. Многие автомобили даже в самых бережных руках «не доезжают» до конца гарантийного срока. Но есть и такие, которые не стыдно передать по наследству. О них, неприхотливых и ресурсных — в материале портала «АвтоВзгляд»
Американские эксперты iSeeCars.com подвели ежегодный рейтинг надежности автомобилей на базе опроса 750 000 автовладельцев. Список автомобилей, с которыми жители Соединенных Штатов не спешат расставаться, не изобилует названием североамериканских автомобильных брендов. Да и «корейцев», в отличии от России, на вершине американской лестницы популярности тоже нет. В топе, как всегда, «японцы».
В перечне множество имен, которые нам плохо известны и официально не продаются в России, но вот все «фамилии» хорошо знакомы. Впрочем, судите сами.
Toyota Highlander
Бессменным лидером рейтинга вот уже долгие годы остается Toyota. Этот японский автопроизводитель «отхватил» чуть ли не весь «Олимп», а на первом месте гордо возвышается большой кроссовер Highlander.
Почти пятая часть владельцев «Горцев» использует «паркетник» более 15 лет и даже не смотрит в сторону автосалонов. В исследовании есть оговорка, что все автомобили не изменили собственника, то есть могли поменять рулящего, но точно остались «в семье».
Что ж, этот пункт только подтвердит довод о надежности и безопасности японского кроссовера. Жаль, что в России из-за высокой цены и агрессивной политики конкурентов этот надежный и комфортабельный автомобиль чаще пылится на задворках шоу-румов, чем стоит в очереди «на выдачу» очередном счастливчику.
Honda издревле считается производителем чуть ли не самых надежных автомобилей в мире. Автовладельцы из стран Азии готовы значительно переплачивать, чтобы каждый день наслаждаться литерой «H» на капоте.
Вершина продуктовой цепочки в сегменте SUV — могучий семиместный кроссовер Pilot — пользуется завидным уважением повсеместно. В США же его особенно выделяют, считая отличным вариантом для семейного гаража на долгие годы. Довеском к «долголетию» является многофункциональная система полного привода iVTM-4 с управляемым вектором тяги, которая позволяет большому и неповоротливому с виду автомобилю легко держать высокую скорость в поворотах и здорово выручает в сложных ситуациях. При необдуманных маневрах, например.
Чуть более 15% американских владельцев «Пилотов» получают удовольствие от комфорта, безопасности и надежности большой «Хонды» уже на протяжении 15 лет.
Honda CR-V
Тем, кому Pilot оказался великоват, прописана младшая, но не менее интересная модель — Honda CR-V. Она компактнее, менее просторна, зато намного экономичнее в потреблении топлива и налогах. Американский рынок привык к 2,4-литровым 190-сильным «Сервантам» с передним или полным приводом, а вот модели с двухлитровой силовой установкой в США не продаются. Трансмиссия — только вариатор. Это к слову о надежности.
Кстати, одним из ключевых факторов потрясающей популярности CR-V в Штатах стала цена: стартовая комплектация обойдется в 24 350 долларов или 1 637 537 рублей, тогда как в России автомобиль с двухлитровым мотором, но полным приводом будет стоить минимум 2 084 900 рублей.
Итого: 12,4% обладателей Honda CR-V остались верны своему выбору на протяжении 15 лет.
Сложно найти в мире автомобилей более преданную аудиторию, чем у Subaru. Малый японский бренд достиг невероятных показателей лояльности за счет своей самобытности и узнаваемости, нежеланию идти на поводу у моды и ортодоксальной приверженности к оппозитным моторам. Можно долго рассказывать про дороговизну обслуживания и содержания «Субарей», но факт остается фактом: 10% американских обладателей Subaru не меняют автомобиль более 15 лет.
А показатели флагманского кроссовера Forester, который так же является самым популярным автомобилем бренда в России, и того выше: 12,1% собственников не желают с ним расставаться более полутора десятков лет. Да многие авто других марок за этот же срок сгниют полностью!
Удобный и практичный, не кичливый и крайне универсальный, со сверхспособной системой полного привода и самым приятным вариатором в классе, Subaru Forester располагается на десятой строчке американского рейтинга надежности.
Acura MDX
Замыкает наш обзор снова Honda. Acura, «премиальное» подразделение японского бренда, очень популярно в Штатах за лучший, чем у головной организации, подход к отделке и оснащению, узнаваемый дизайн и фирменную «хондовскую» надежность. Сам бренд был создан с оглядкой на американский рынок и с единственной целью: ублажить аборигенов. Что ж, японцам это удалось.
В списке надежности располагается флагман линейки японо-американского, а, вернее — американо-японского бренда — Acura MDX. Более 11% обладателей автомобиля не спешат попрощаться с мощным атмосферным мотором, фирменной системой полного привода SH-AWD, просторным салоном и богатой по меркам американцев отделкой.
Японские автомобильные бренды по-прежнему в топе рейтингов надежности. Секрет автомобилей из Страны восходящего солнца прост до неприличия: японцы делают действительно надежные и ресурсные машины, на которые можно положиться.