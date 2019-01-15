На заводе GM в Санкт-Петербурге вновь начнут собирать автомобили

Точной информации об этом пока нет, можно лишь предполагать. Так как «Юнисон» сотрудничает с General Motors и собирает на заводе в Минске Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, покупка белорусами мощностей партнера лишь расширит договоренности компаний.

Эксперты не исключают, что на возрожденном предприятии начнут производить для растущего российского рынка бюджетные машины GM. В этом случает к нам могут вернутся марка Opel и недорогие модели Chevrolet. В первую очередь, стоит ожидать Opel Corsa. Так что ходившие с некоторых пор слухи о новой главе Opel и Chevrolet в России не так уж и беспочвенны.

Но не исключено, что под Питером будет налажена сборка автомобилей Zotye: китайский бренд уже намекал, что не за горами то время, когда он начнет производить свои авто и в России. Причем на линиях все того же «Юнисон» в Беларуси ребята из Поднебесной выпускают машины уже давно.

Напомним, что до кризиса завод в Питере производил Chevrolet Cruze и Opel Astra, а кроме того собирал Chevrolet Captiva, TrailBlazer и Tahoe. Мощности были рассчитаны на 100 000 автомобилей в год.