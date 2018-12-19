Как Chevrolet борется с использованием смартфонов за рулем

Фото: Chevrolet
Социальная реклама предупреждает: читать, а уж тем более писать сообщения будучи за рулем — занятие крайне опасное и грозит страшными ДТП. Но это плохо работает, потому что каждый водитель сам лучше знает, что ему делать. А что, если заставить не отвлекаться на смартфон, пробудив в людях дух соревнования, подумали специалисты компании Chevrolet и создали необычное приложение.
Светлана Ермолаева

Компания Chevrolet вместе с Google разработали программу для мобильных, которая получила название Call Me Out, что можно перевести как «Позвони мне». Ведь за рулем безопаснее позвонить, используя гарнитуру или громкую связь, чем написать сообщение.

Это приложение, которое работает только на платформе Android, заставляет автомобилистов держать руки подальше от гаджетов. Программа попросту подсчитывает все сообщения и оповещения, непросмотренные человеком в то время, когда он был за рулем. Затем она отправляет результаты в Сеть. Пользователи создают группы и соревнуются, кто наберет больше непрочитанных «месседжей».

Таким образом, новое приложение в игровой форме предотвратило более 555 484 аварийных ситуаций. Именно столько оповещений не было прочитано во время использования Call Me Out.

К сожалению, на сегодняшний день новинка доступна только жителям Северной Америки. На данный момент в Интернете зарегистрировано 3,2 млн. пользователей новой игры.

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19 декабря 2018
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