Пять зимних дорожных ловушек, фатальных даже для опытного водителя

Как по рельсам

Одна из классических «ловушек», особенно часто срабатывающих зимой, называется «трамвайные рельсы». В крупных городах имеется масса мест, где машина имеет право ехать по трамвайным путям. Зимой, в присутствии снежка и слякоти от реагентов, машина тормозит по металлу еще хуже, чем по мокрому и гладкому льду.

Опытный водитель знает об этом и старается двигаться без непосредственного контакта колес с рельсами. Но любой шоферский опыт бессилен, когда ты тормозишь, а машина, следующая за твоей, не в состоянии сделать это тоже, поскольку ее колеса скользят по рельсам. Как ни дергайся, а в зад тебе при этом все равно въедут.

КОВАРНЫЙ ПОВОРОТ

Поворот на спуске дороги зимой становится особенно коварным местом. Даже достаточно опытные водители частенько допускают тут одну и ту же ошибку — сбрасывают газ, пытаясь снизить скорость перед скользким спуском.