Пять зимних дорожных ловушек, фатальных даже для опытного водителя

Советами о правильной и безопасной езде по зимним дорогам интернет забит давно и капитально. Однако существует несколько распространенных печальных ситуаций, от которых можно спастись лишь единственным способом — постараться в них не попадать.
Одна из классических «ловушек», особенно часто срабатывающих зимой, называется «трамвайные рельсы». В крупных городах имеется масса мест, где машина имеет право ехать по трамвайным путям. Зимой, в присутствии снежка и слякоти от реагентов, машина тормозит по металлу еще хуже, чем по мокрому и гладкому льду.
Опытный водитель знает об этом и старается двигаться без непосредственного контакта колес с рельсами. Но любой шоферский опыт бессилен, когда ты тормозишь, а машина, следующая за твоей, не в состоянии сделать это тоже, поскольку ее колеса скользят по рельсам. Как ни дергайся, а в зад тебе при этом все равно въедут.
КОВАРНЫЙ ПОВОРОТ
Поворот на спуске дороги зимой становится особенно коварным местом. Даже достаточно опытные водители частенько допускают тут одну и ту же ошибку — сбрасывают газ, пытаясь снизить скорость перед скользким спуском.
От этого в скользком зимнем повороте машина норовит уйти в занос, «забросив» вперед корму. В данном случае особенно опасно то, что так можно отправиться в полет вниз по склону.
ГОРКИ ТРЕВОГ
Не очевидная зимняя ловушка — подъем на трассе, которой массово пользуются дальнобойщики. Особенно неприятным это место становится в снегопад, когда тяжелые фуры начинают буксовать. Если ваша машина в заторе на подъеме оказалась стоящей сразу за каким-нибудь грузовиком, вы сильно рискуете. При очередном трогании в горку многотонная машина может нечаянно скатиться или соскользнуть при буксовании на снегу и льду прямо на ваше авто.
ПРЯМАЯ БЕДЫ
Опасна сама по себе и прямая ровная трасса, засыпанная снегом. Даже если ты плетешься по ней с минимальной скоростью. Потому что всегда найдется целая куча «не тошнотов», которые будут обгонять тебя на высоких скоростях.
Поскольку навыки перестроения на высокой скорости по снегу у многих сограждан отсутствуют напрочь, каждый такой обгон превращается в потенциально аварийную ситуацию.
В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ
Последняя из типичных дорожных ловушек наименее опасна для здоровья и имущества. Речь идет о парковки вдоль дороги с достаточно широкой проезжей частью. Чем она шире и чем интенсивнее снегопад, тем выше снежный бруствер, который появится у обочины после прохождения уборочной техники.
Не хочешь долго выкапывать свою припаркованную машину из подобной ловушки — выбирай для стоянки улочки поуже.