УАЗ Хантер получил «автомат» и мотор ЗМЗ-409 c турбнаддувом

Компания Ultimate Fahed решила наладить продажи и обслуживание внедорожников UAZ Hunter на территории Ливана.

Характерно, что автодилер намерен заняться дистрибьюцией в арабской республике не стандартно-брутальной «рабоче-крестьянской» машины, а улучшенного варианта модели, серьезно доработанной под требования местного рынка.

Как сообщает сайт «Уазбука», в Ливане основными потребителями этой техники будут преимущественно местные дамы, предпочитающие (как и большинство женщин в мире) машины с автоматическими КП. По этой причине продаваться на Ближнем Востоке УАЗ Хантер будет с установленной на него автоматической коробкой передачь.

Кром того, у таких машин будут доработаны двигатели. Стандартный для UAZ Hunter 2,7-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-409 будет оснащен турбонаддувом. Третья серьезная доработка машины под ливанский рынок — установка кондиционера.

На сколько дороже окажется Hunter в «ливанской» комплектации по сравнению со стандартной не сообщается. Известно лишь, что установочный комплект «автомата» для ульяновской машины стоит сейчас 130 000 рублей.