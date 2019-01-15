Volkswagen в плюсе: концерн подвел итоги 2018 года

В целом в Европе, суммируя сбыт всех марок концерна, Volkswagen AG продал 4,38 млн. машин (+1,2%). В Центральной и Восточной Европе в руки к покупателям ушло 797 200 авто (+7,1%). Такой динамики помог достичь и российский рынок, увеличивший реализацию на 19,8%. В Западной Европе результаты не такие оптимистичные, хотя у компании практически получилось добиться прошлогодних продаж (3,58 млн. автомобилей). Только в Германии продукция брендов VW разошлась тиражом в 1,28 млн. экземпляров.

В Северной Америке, включая Канаду и Мексику, немцы продали 956 700 авто (–2,0%). На южном континенте ситуация оказалась оптимистичнее — 590 000 машин (+13,1%). В азиатско-тихоокеанских регионах объемы реализации дошли до 4 546 300 единиц (+0,9%).

Если посмотреть на поставки отдельных марок, то основной объем составили легковушки Volkswagen (6 244 900 штук, +0,2%). Затем следует Audi (1 812 500 авто, –3,5%). Тройку лидеров замыкает Skoda (1 253 700 экземпляров, +4,4%). Самую внушительную динамику показал SEAT (517 600 единиц, +10,5%) и MAN (136 500 автомобилей, +19,6%).