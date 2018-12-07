Audi отзывает 64 тысячи дизельных машин

Федеральное ведомство автомобильного транспорта Германии (KBA) одобрила решение компании Audi, которая сообщила о необходимости удалить программный компонент из блока управления турбодизелем V-TDI, а также исправить дефект с его сенсорной системой.

Немцы подчеркивают, что ремонтные работы не увеличат расход топлива и выбросы CO2, а также негативно не повлияют на производительность двигателя, максимальный крутящий момент и долговечность топливной системы. Все неполадки будут устранены бесплатно для владельцев.

Сервисная акция распространяется на немецкий рынок, и наш Росстандарт пока не получал никаких уведомлений на этот счет от российского представительства Audi.

Напомним, что дизельный скандал вокруг концерна Volkswagen разразился в 2015 году, когда в машинах автогиганта было обнаружено программное обеспечение, занижавшее показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.