Audi отзывает 64 тысячи дизельных машин

Фото Audi
Сервисная акция распространяется на несколько моделей немецкого производителя, среди которых Audi A6, A7 Sportback, A8, Q5 и SQ5. Дилеры обязуются обновить программное обеспечение двигателя V-TDI в 64 000 автомобилях, которые не соответствуют нормам Euro-6.
Иван Флягин

Федеральное ведомство автомобильного транспорта Германии (KBA) одобрила решение компании Audi, которая сообщила о необходимости удалить программный компонент из блока управления турбодизелем V-TDI, а также исправить дефект с его сенсорной системой.

Немцы подчеркивают, что ремонтные работы не увеличат расход топлива и выбросы CO2, а также негативно не повлияют на производительность двигателя, максимальный крутящий момент и долговечность топливной системы. Все неполадки будут устранены бесплатно для владельцев.

Сервисная акция распространяется на немецкий рынок, и наш Росстандарт пока не получал никаких уведомлений на этот счет от российского представительства Audi.

Напомним, что дизельный скандал вокруг концерна Volkswagen разразился в 2015 году, когда в машинах автогиганта было обнаружено программное обеспечение, занижавшее показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.

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7 декабря 2018
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