Почему Volkswagen начал выкупать свои машины у российских автовладельцев

Отзыв распространяется на 57 автомобилей, проданных с 2010 по 2018 год, Оказывается, в этот период немецкий производитель изготовил и ввел в обращение предсерийные машины, на которые отсутствует необходимая детальная документация, подтверждающая их соответствие требованиям действующих технических регламентов.

Все указанные экземпляры произведены за рубежом, и их ремонтное обслуживание в России официально невозможно!

В связи с этим машины подлежат выкупу у владельцев для их последующей утилизации. Уполномоченные представители изготовителей ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для выкупа автомобиля. На каких условиях будет производится расчет официально пока не сообщается.