Обновленный Mitsubishi Pajero Sport проходит испытание холодом

Пестрая пленка не дает увидеть полую картину, но кое-что все же можно разглядеть. Но на фото, опубликованных изданием Motor1, видно, что в первую очередь «японец» поменяет фары и фонари: оптика новинки будет выполнена в одном стиле с Mitsubishi Eclipse Cross. Изменения основных очертаний авто минимальны. Предполагается, что художники слегка перелицуют заднюю часть машины, бамперы и решетку радиатора.

По мнениям экспертов, также не сильно поменяется и интерьер Mitsubishi Pajero Sport. Прежними останутся и силовые агрегаты. На данный момент в России модель комплектуют либо 181-сильным дизелем объемом 2,4 л, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» или с восьмидиапазнной автоматической коробкой передач. Также в арсенале автомобиля имеется трехлитровая бензиновая «шестерка» с отдачей в 209 «лошадей», агрегатированная исключительно с «автоматом».

Но, поскольку всеобщая электрификация авто стала тенденцией, не стоит исключать появления в силовой гамме и гибридного агрегата.

Отдельно стоит отметить, что в Сети начали гулять слухи о том, что внедорожник после обновления вернется на европейский рынок под именем Shogun Sport.