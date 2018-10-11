К 2030 году электрокары в ЕС займут 35% от всего автопарка

Говоря точнее, к 2025 году квота на «цэ о два» в отработанных газах будет снижена на 15%, а к 30-му — на 35% для легковушек и на 30% для грузовых авто относительно уровня 2021 года, сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Стоит назвать еще несколько чисел: через три года средний лимит содержания углекислого газа в выхлопе должен составлять 95 грамм на километр. Этого показателя можно достичь при расходе в 4,1 л бензина или 3,6 л дизельного топлива на 100 км.

Таким образом, Евросоюз сможет достичь выполнения обязательств по Парижскому соглашению по климату. Притом новые законы заставят автопроизводителей вкладывать больше средств в разработку и производство экологически чистого транспорта. И скоро в ЕС начнут массово появляться никому не нужные автомобили, технически пригодные, но устаревшие по экологическим нормам. Эти машины, конечно, начнут заполнять рынки соседей, и России, в том числе.