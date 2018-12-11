Mitsubishi возвращается в «Дакар» с новым кроссовером

«Заряженный» автомобиль будет пилотировать испанка Кристина Гутьеррес, защищающая цвета местной спортивной команды, которую поддерживает испанское же подразделение Mitsubishi. Первый этап, который пройдет с 6 по 17 января, обещает быть сложным и зрелищным: гонщикам придется преодолеть 5000 км, причем 70% трассы — дорога через песчаные барханы.

Впрочем, они не сильно пугают спортсменку, ведь она уже участвовала в легендарном ралли Dakar в 2017 и 2018 годах. В предстоящих соревнованиях пилотесса поставила перед собой задачу финишировать в первой двадцатке. Большие надежды г-жа Гутьеррес возлагает на новый автомобиль.

– Машина даст нам возможность не только пройти маршрут очень быстро, но и позволит сделать это с меньшими усилиями— уверяет Кристина..