Mitsubishi возвращается в «Дакар» с новым кроссовером

Компания Mitsubishi с 2009 года не принимает участия в автогонках, хотя в свое время заводская команда смогла взять 12 побед в ралли-рейдах «Дакар», выступая на рамном внедорожнике Pajero. И вот спустя десятилетие японцы решили вернуться в большой спорт, отправив специально подготовленный Mitsubishi Eclipse Cross T1 покорять пустыню. Как переделали уже знакомый нам кроссовер, выяснил портал «АвтоВзгляд».
«Заряженный» автомобиль будет пилотировать испанка Кристина Гутьеррес, защищающая цвета местной спортивной команды, которую поддерживает испанское же подразделение Mitsubishi. Первый этап, который пройдет с 6 по 17 января, обещает быть сложным и зрелищным: гонщикам придется преодолеть 5000 км, причем 70% трассы — дорога через песчаные барханы.
Впрочем, они не сильно пугают спортсменку, ведь она уже участвовала в легендарном ралли Dakar в 2017 и 2018 годах. В предстоящих соревнованиях пилотесса поставила перед собой задачу финишировать в первой двадцатке. Большие надежды г-жа Гутьеррес возлагает на новый автомобиль.
– Машина даст нам возможность не только пройти маршрут очень быстро, но и позволит сделать это с меньшими усилиями— уверяет Кристина..
Конечно, при некотором внешнем сходстве с гражданской версией, Mitsubishi Eclipse Cross T1 практически полностью переделали для гонок: в частности, в основу кузова лег каркас безопасности из стальных труб с кузовными панелями из углепластика.
Авто получило постоянный полный привод с центральным дифференциалом, 340-сильный мотор с 686 Нм крутящего момента, который работает в паре шестиступенчатой коробкой передач, и электрический усилитель руля. Кроме того, в арсенале машины имеются самоблокирующиеся межколесные дифференциалы и два амортизатора на каждое колесо.