До России докатился Toyota Land Cruiser Prado в новой версии

Отметим, что список оснащения авто включает полностью светодиодную оптику, пороги с подсветкой и мультимедийный комплекс с девятью динамиками. В нашем климате не будет лишним предпусковой подогреватель движка и дополнительный отопитель салона, дистанционно управляемые через мобильное приложение.

Ценник на Land Cruiser Prado Style стартует от 3 751 000 рублей. Для сравнения — за автомобиль в комплектации «Элеганс» придется выложить от 3 568 000 «деревянных».