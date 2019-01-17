До России докатился Toyota Land Cruiser Prado в новой версии

У российских дилеров появился Toyota Land Cruiser Prado в новой версии Style. Но не зря говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Все дело в том, что до рестайлинга, случившегося осенью прошлого года, внедорожник уже предлагался в варианте под названием Style.
До обновления Toyota Land Cruiser Prado Style процветал: доля «японца» в специсполнении порой доходила до 45% от объема продаж модели. Специалисты бренда решили воспользоваться старыми наработками и повторить успех.
В основе новинки лег Prado в комплектации «Элеганс» со 177-сильным турбодизелем объемом 2,8 л под капотом. Мотор агрегатирован с шестискоростной автоматической коробкой передач.
Дизайнерской находкой для «проходимца» в спецверсии стали необычные накладки на передний и задний бамперы, а также оформление задних фонарей. Салон автомобиля отделан кожей с тиснением в виде названия модели.
Отметим, что список оснащения авто включает полностью светодиодную оптику, пороги с подсветкой и мультимедийный комплекс с девятью динамиками. В нашем климате не будет лишним предпусковой подогреватель движка и дополнительный отопитель салона, дистанционно управляемые через мобильное приложение.
Ценник на Land Cruiser Prado Style стартует от 3 751 000 рублей. Для сравнения — за автомобиль в комплектации «Элеганс» придется выложить от 3 568 000 «деревянных».