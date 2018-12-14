Почему перед запуском двигателя нужно обязательно включать фары

Ни для кого не секрет, что в морозное время года к эксплуатации автомобиля нужно подходить с особой осторожностью. Ведь при минусовых температурах системы и агрегаты транспортного средства подвергаются повышенной нагрузке. Рекомендаций по «зимнему» уходу за машиной, передающихся автолюбителями из поколения в поколение, масса. Некоторые из них действительно полезны, другие же — не то, что уже не актуальны, а даже опасны.
В кругах автовладельцев ходит много споров вокруг такой процедуры, как предварительный «прогрев» электролита и пластин батареи включением дальнего света. Те водители, что получали «права» еще в Советском Союзе, убеждены в необходимости этой манипуляции. А молодежь придерживается иного мнения — преждевременная активация световых приборов губительна для аккумулятора.