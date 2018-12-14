Почему перед запуском двигателя нужно обязательно включать фары

Автомобилисты, выступающие против «предварительных ласк», приводят несколько аргументов. Во-первых, говорят они, включение фар при неработающем двигателе влечет за собой разрядку батареи. А значит, существует высокой риск, что машина не заведется вовсе, если АКБ и без того была «подсевшая». Во-вторых, активация световых приборов — это ненужная нагрузка на электропроводку, которой и так приходится не сладко на морозе.

На самом же деле ничего страшного в «подготовке» аккумулятора к работе включением фар нет. Более того, этот «дедовский» совет весьма полезен — и для сильно подержанных автомобилей, и для совсем новых. Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил технический эксперт компании «Русский АвтоМотоКлуб» Дмитрий Горбунов, активировать свет — причем именно дальний — рекомендуется буквально на 3—5 секунд каждый раз после длительной стоянки зимой.

Кроме того, если вы хотите продлить жизнь аккумулятору, периодически очищайте его клеммы, следите за уровнем заряда, а также забудьте про перемещения устройства из-под холодного капота в теплую квартиру при отрицательных температурах. Ведь, как известно, исправные и полностью заряженные батареи в теплом ночлеге не нуждаются. Ну а подуставшим, уже не справляющимся со своими обязанностями, место на свалке.