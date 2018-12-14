Почему перед запуском двигателя нужно обязательно включать фары

Фото: www.press.lv
Многие автомобилисты, чей водительский стаж насчитывает не одно десятилетие, утверждают, что зимой перед запуском мотора нужно обязательно на несколько секунд включать фары дальнего света. Мол, так можно продлить жизнь аккумуляторной батарее, да и вообще системе электрооборудования в целом. Насколько эта рекомендация справедлива, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Ни для кого не секрет, что в морозное время года к эксплуатации автомобиля нужно подходить с особой осторожностью. Ведь при минусовых температурах системы и агрегаты транспортного средства подвергаются повышенной нагрузке. Рекомендаций по «зимнему» уходу за машиной, передающихся автолюбителями из поколения в поколение, масса. Некоторые из них действительно полезны, другие же — не то, что уже не актуальны, а даже опасны.

В кругах автовладельцев ходит много споров вокруг такой процедуры, как предварительный «прогрев» электролита и пластин батареи включением дальнего света. Те водители, что получали «права» еще в Советском Союзе, убеждены в необходимости этой манипуляции. А молодежь придерживается иного мнения — преждевременная активация световых приборов губительна для аккумулятора.

Фото: medium.com

Автомобилисты, выступающие против «предварительных ласк», приводят несколько аргументов. Во-первых, говорят они, включение фар при неработающем двигателе влечет за собой разрядку батареи. А значит, существует высокой риск, что машина не заведется вовсе, если АКБ и без того была «подсевшая». Во-вторых, активация световых приборов — это ненужная нагрузка на электропроводку, которой и так приходится не сладко на морозе.

На самом же деле ничего страшного в «подготовке» аккумулятора к работе включением фар нет. Более того, этот «дедовский» совет весьма полезен — и для сильно подержанных автомобилей, и для совсем новых. Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил технический эксперт компании «Русский АвтоМотоКлуб» Дмитрий Горбунов, активировать свет — причем именно дальний — рекомендуется буквально на 3—5 секунд каждый раз после длительной стоянки зимой.

Кроме того, если вы хотите продлить жизнь аккумулятору, периодически очищайте его клеммы, следите за уровнем заряда, а также забудьте про перемещения устройства из-под холодного капота в теплую квартиру при отрицательных температурах. Ведь, как известно, исправные и полностью заряженные батареи в теплом ночлеге не нуждаются. Ну а подуставшим, уже не справляющимся со своими обязанностями, место на свалке.

двигатель, производители, производство, ДВС, ремонт, техническое обслуживание, дорога
15 декабря 2018
7202