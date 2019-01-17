Зачем нужны поворотники на корпусах боковых зеркал

Как известно, абсолютно все современные автомобили оснащены повторителями поворота, которые, согласно правилам, должны быть видны с каждой стороны кузова. На старых моделях, выускавшихся вплоть до 1990-ых годов в дополнение к передним поворотникам на боковые крылья обычно устанавливались отдельные световые приборы, дублирующие сигнал. Вспомните оранжевый кружок над колесной аркой на ВАЗ-2101 и прямоугольник на ВАЗ-2106.

Со временем такие дополнительные «фонарики» с бортов машин исчезли, и сейчас мировые автопроизводители устанавливают рядом с фарами по одному растянутому переднему поворотнику с каждой стороны. Главное, что такой повторитель «заплывает» на крылья, благодаря чему его сигналы хорошо различимы не только спереди, но и сбоку от кузова машины.

Их расположение, размеры, углы видимости и цвет (желтый) должен соответствовать установленным госрегламентам. При этом наш ГОСТ не предусматривает обязательное размещение поворотников на корпусах боковых зеркал.