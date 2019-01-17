Зачем нужны поворотники на корпусах боковых зеркал

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Некоторые модели автомобилей оснащены дополнительными повторителями поворота на корпусах боковых зеркал. Зачастую эта функция входит в список дополнительных опций, за которые приходится доплачивать. В чем смысл этих дополнительных приборов, и насколько они необходимы для безопасности дорожного движения, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Как известно, абсолютно все современные автомобили оснащены повторителями поворота, которые, согласно правилам, должны быть видны с каждой стороны кузова. На старых моделях, выускавшихся вплоть до 1990-ых годов в дополнение к передним поворотникам на боковые крылья обычно устанавливались отдельные световые приборы, дублирующие сигнал. Вспомните оранжевый кружок над колесной аркой на ВАЗ-2101 и прямоугольник на ВАЗ-2106.

Со временем такие дополнительные «фонарики» с бортов машин исчезли, и сейчас мировые автопроизводители устанавливают рядом с фарами по одному растянутому переднему поворотнику с каждой стороны. Главное, что такой повторитель «заплывает» на крылья, благодаря чему его сигналы хорошо различимы не только спереди, но и сбоку от кузова машины.

Их расположение, размеры, углы видимости и цвет (желтый) должен соответствовать установленным госрегламентам. При этом наш ГОСТ не предусматривает обязательное размещение поворотников на корпусах боковых зеркал.

Первыми дублировать сигналы поворота таким образом стали премиальные бренды. Сейчас эта привилегия широко доступна и в бюджетных машинах. Можно долго гадать, чем руководствуются в таких случаях автопроизводители, но все-таки хочется надеяться, что прежде всего это делается исключительно в целях безопасности, а не дизайна ради.

Согласитесь, в экстремальных дорожных условиях при ограниченной видимости — во время тумана, дождя, снегопада — дополнительный световой сигнал поворота никогда лишним не будет. А, как известно, большинство ДТП случается при совершении маневра, о котором, как раз предупреждает именно поворотник.

Кроме того, в вялотекущей пробке нередко случаются ситуации, когда намерение водителя соседней машины перестроиться можно заведомо определить только с помощью указателей поворота, расположенных на корпусах боковых зеркал. Например, если автомобиль с одинаковой скоростью двигается в соседней полосе впритык к вашему борту, вам совсем невидно ни его передних, ни задних повортников. И только мигающие сигналы на уровне ваших глаз проясняют ситуацию, которую вам под силу заранее проанализировать.

Так что справедливости ради отметим, что такой бонус может сослужить весьма полезную службу, и будем надеяться, что в будущем подобная опция войдет в базовое оборудование всех автомобилей.

производители, безопасность дорожного движения, технология, история
17 января 2019
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