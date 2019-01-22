BMW 1-й серии породнится с Mercedes-Benz A-класса

Ключевые цели, которые ставят перед собой руководители BMW и Mercedes-Benz — это сокращение расходов на разработку новых платформ, а также установка единых отраслевых стандартов, иначе говоря, смягчение конкуренции. И в той, и в другой компании понимают, что лучшие годы для немецких премиалов прошли — цены акций обоих автостроителей уже давно находятся на низком уровне, сообщает газета Handelsblatt.

Пока переговоры ведутся, представили BMW и Mercedes-Benz не раскрывают никаких подробностей относительно будущей сделки. Предполагается, что немецкие производители совместно создадут новую модульную платформу для 1-й серии и A-класса, а также разработают несколько технологий для беспилотных автомобилей. Это позволит им не только сэкономить миллиарды евро, но и усилить свои позиции на рынке.

Добавим, что у компаний BMW и Mercedes-Benz уже имеется опыт сотрудничества. Так, к примеру, в начале прошлого года немецкие автостроители приступили к созданию мобильных технологий, позволяющих водителю оплачивать покупки, не выходя из машины. Узнать подробности об этом проекте можно здесь.