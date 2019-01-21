5 премиальных пятилетних машин по цене новой LADA Granta

Самый дорогостоящий седан LADA Granta в топовой комплектации Luxe Prestige обойдется в 612 800 рублей. Богатые версии «Гранты» в кузовах универсал, хетчбэк и лифтбэк стоят еще дороже — до 650 000 «деревянных».

Нетрудно догадаться, что за эти деньги на вторичном рынке найдутся достойные альтернативы в возрасте не старше пяти лет в отличном состоянии. Причем речь идет о премиальном сегменте. Но если в этой категории можно легко найти представителей знаменитой немецкой тройки, то цены на подержанные Lexus и Infiniti просто заоблачные. Так что в наш список они не попали…