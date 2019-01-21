5 премиальных пятилетних машин по цене новой LADA Granta

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в течение двух последних месяцев самым популярным автомобилем на российском рынке оказался седан LADA Granta. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» отметил пятерку премиальных альтернатив «Гранте» на вторичном рынке, не старше 2013 года выпуска.
Самый дорогостоящий седан LADA Granta в топовой комплектации Luxe Prestige обойдется в 612 800 рублей. Богатые версии «Гранты» в кузовах универсал, хетчбэк и лифтбэк стоят еще дороже — до 650 000 «деревянных».
Нетрудно догадаться, что за эти деньги на вторичном рынке найдутся достойные альтернативы в возрасте не старше пяти лет в отличном состоянии. Причем речь идет о премиальном сегменте. Но если в этой категории можно легко найти представителей знаменитой немецкой тройки, то цены на подержанные Lexus и Infiniti просто заоблачные. Так что в наш список они не попали…
Audi A3
Чаще всего на вторичном рынке среди пятилетних премиальных вариантов стоимостью до 650 000 рублей встречаются автомобили марки Audi. Наряду с компактными малолитражками A1, предлагаются хетчбэки и седаны гольф-класса А3 2013—2014 года выпуска в ценовом диапазоне от 530 000 рублей.
В основном речь идет от хетчах с бензиновыми моторами 1.2 и 1.4 TSI мощностью 105 и 122 л. с. соответственно, которые работают с роботизированной коробкой передач DSG. Такие машины доступны с пробегом от 60 000—70 000 километров.
Вполне можно рассчитывать и на баварские модели, которые встречаются чуть реже, чем Audi. Речь идет о пятидверных и трехдверных хетчбэках 1-й серии не старше 2013 года выпуска с пробегом в среднем от 80 000—100 000 километров.
Такие «немцы» не в самых богатых комплектациях с 1,6-литровым мотором мощностью 136 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач доступны минимум за 550 000 рублей. Другие представители баварского автопрома в этой категории, увы, не встречаются.
Mercedes-Benz A-класса
Что касается Mercedes-Benz, то вторичный рынок предлагает сразу две пятилетних модели этой престижной марки по цене до 650 000 «деревянных». Правда, одна из них — представитель коммерческого транспорта Citan. Дизельные версии этого грузового «каблучка» с 90-сильным мотором CDI и «механикой» обойдутся минимум в 500 000 рублей.
Зато второй вариант — Mercedes-Benz A-класса (W176) с 1,6-литровым мотором мощностью 122 л. с. и семиступенчатым роботом стоимостью от 600 000. Минимальный рабочий стаж таких «Мерседесов» в среднем 80 000—100 000 километров.
Поклонники MINI, если поставят себе целью, то смогут найти на вторичке трехдверные «Куперы» 2013 года выпуска по цене от 600 000—620 000 рублей. Такие хетчбэки заряжены 1,6-литровым мотором мощностью 122 л. с., который работает в паре с автоматической шестиступенчатой коробкой передач.
Причем речь идет о машинах в основном с небольшим пробегом — от 50 000 километров. Модели MINI в указанной категории встречаются не так часто, но найти и выбрать их вполне возможно.
Volvo S60
А вот чтобы встретить пятилетний седан второго поколения Volvo S60 или дорестайлинговый хетч Volvo V40 Cross Country того же возраста по цене до 650 000 рублей, надо постараться. Если говорить о S40, то за эти деньги можно найти экземпляр с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л. с. и шестиступенчатым «автоматом».
V40 Cross Country 2013 года выпуска встречается с силовым агрегатом объемом 2 л мощностью 180 л. с. с автоматической коробкой передач. Минимальный пробег таких машин в среднем от 80 000—100 000 км.