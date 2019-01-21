Какое стекло лучше разбить, если нужно срочно открыть свою машину

Случается, что водитель, покинувший заведенный автомобиль буквально на пару минут, не может попасть обратно в салон из-за блокировки дверей, произошедшей вследствие «глюка» системы электрооборудования. Как выйти из подобной ситуации? В идеале — вызвать техпомощь или съездить за вторым ключом, однако порой эти «щадящие» методы решения проблемы по тем или иным причинам не применимы. Остается только бить стекло, но какое?
Допустим, вы в гордом одиночестве едете по трассе, как вдруг на приборной панели появляется индикатор, сигнализирующий об открытии багажника. Останавливаетесь на обочине, дабы проверить пятую дверь: зажигание, само собой, не выключаете — ключ остается в замке. Убедившись, что с грузовым отсеком все в полном порядке, пытаетесь вернуться в салон, но машина-предатель вас не пускает.
АЛЬТЕРНАТИВА
Первая и самая здравая идея, которая приходит вам в голову — обратиться в службу техпомощи на дорогах, где трудятся специалисты, ловко и аккуратно вскрывающие замки. Но вот беда: в ближайшем населенном пункте, расположенном за сотню верст от места происшествия, таких мастеров нет. Второй комплект ключей — у черта на куличиках. Выходит, ничего не остается, кроме как бить стекло.
ПРОЩУПАТЬ ПОЧВУ
Здравый смысл наверняка подскажет, что лобовое стекло, равно как и переднее водительское или пассажирское, лучше не трогать — представьте, какого вам будет ехать с ветерком в ушах до ближайшей СТО. Для этих «варварских» целей предпочтительнее использовать задние окна. Позвоните в сервис и узнайте, какое стекло — правое или левое — попросит за себя меньше денег. А при равном ценнике выберите то, что есть в наличии.
Что же до маленьких задних окошечек, так называемых треугольников, то в их сторону даже не смотрите. Многие водители убеждены, что лучше «травмировать» их — мол, раз они самые компактные, то и цены на них бюджетные. На самом же деле, это заблуждение. Мало того, что стоимость этих стекляшек вдвое превышает прайсы задних пассажирских «форточек», так их еще и на складах почти никогда нет.
Определившись со стеклом, вооружитесь тяжелым и острым предметом — разбить окно в автомобиле не так просто, как кажется. Воспользуйтесь, к примеру, молотком с заостренным наконечником или баллонным ключом. «Но где я их возьму, если в машине заблокированы двери?» — спросите вы. Действительно, кроме мобильника, скорее всего, у вас под рукой ничего не окажется. Но ведь можно попросить помощи у проезжающих водителей?
Прекрасно, если будет возможность «подготовить» стекло — наклеить ленту несколькими горизонтальными полосками, избегая то место, в которое придется удар. Эта нехитрая манипуляция позволит в дальнейшем сэкономить время на очистку салона авто от осколков. Бейте не в центр окна, а ближе к краю — так разрушить его чуть проще. Пригодится и обычная перчатка: осторожно удалите преграждающее путь стекло, просуньте руку и отоприте дверь изнутри.