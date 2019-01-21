Какое стекло лучше разбить, если нужно срочно открыть свою машину

Фото: bmwauto.net
Случается, что водитель, покинувший заведенный автомобиль буквально на пару минут, не может попасть обратно в салон из-за блокировки дверей, произошедшей вследствие «глюка» системы электрооборудования. Как выйти из подобной ситуации? В идеале — вызвать техпомощь или съездить за вторым ключом, однако порой эти «щадящие» методы решения проблемы по тем или иным причинам не применимы. Остается только бить стекло, но какое?
Кристина Извекова

Допустим, вы в гордом одиночестве едете по трассе, как вдруг на приборной панели появляется индикатор, сигнализирующий об открытии багажника. Останавливаетесь на обочине, дабы проверить пятую дверь: зажигание, само собой, не выключаете — ключ остается в замке. Убедившись, что с грузовым отсеком все в полном порядке, пытаетесь вернуться в салон, но машина-предатель вас не пускает.

АЛЬТЕРНАТИВА

Первая и самая здравая идея, которая приходит вам в голову — обратиться в службу техпомощи на дорогах, где трудятся специалисты, ловко и аккуратно вскрывающие замки. Но вот беда: в ближайшем населенном пункте, расположенном за сотню верст от места происшествия, таких мастеров нет. Второй комплект ключей — у черта на куличиках. Выходит, ничего не остается, кроме как бить стекло.

Фото: www.yourmechanic.com

ПРОЩУПАТЬ ПОЧВУ

Здравый смысл наверняка подскажет, что лобовое стекло, равно как и переднее водительское или пассажирское, лучше не трогать — представьте, какого вам будет ехать с ветерком в ушах до ближайшей СТО. Для этих «варварских» целей предпочтительнее использовать задние окна. Позвоните в сервис и узнайте, какое стекло — правое или левое — попросит за себя меньше денег. А при равном ценнике выберите то, что есть в наличии.

Что же до маленьких задних окошечек, так называемых треугольников, то в их сторону даже не смотрите. Многие водители убеждены, что лучше «травмировать» их — мол, раз они самые компактные, то и цены на них бюджетные. На самом же деле, это заблуждение. Мало того, что стоимость этих стекляшек вдвое превышает прайсы задних пассажирских «форточек», так их еще и на складах почти никогда нет.

Фото: thingsthatsuck.info

В БОЙ!

Определившись со стеклом, вооружитесь тяжелым и острым предметом — разбить окно в автомобиле не так просто, как кажется. Воспользуйтесь, к примеру, молотком с заостренным наконечником или баллонным ключом. «Но где я их возьму, если в машине заблокированы двери?» — спросите вы. Действительно, кроме мобильника, скорее всего, у вас под рукой ничего не окажется. Но ведь можно попросить помощи у проезжающих водителей?

Прекрасно, если будет возможность «подготовить» стекло — наклеить ленту несколькими горизонтальными полосками, избегая то место, в которое придется удар. Эта нехитрая манипуляция позволит в дальнейшем сэкономить время на очистку салона авто от осколков. Бейте не в центр окна, а ближе к краю — так разрушить его чуть проще. Пригодится и обычная перчатка: осторожно удалите преграждающее путь стекло, просуньте руку и отоприте дверь изнутри.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание
21 января 2019
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