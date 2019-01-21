Какое стекло лучше разбить, если нужно срочно открыть свою машину

Допустим, вы в гордом одиночестве едете по трассе, как вдруг на приборной панели появляется индикатор, сигнализирующий об открытии багажника. Останавливаетесь на обочине, дабы проверить пятую дверь: зажигание, само собой, не выключаете — ключ остается в замке. Убедившись, что с грузовым отсеком все в полном порядке, пытаетесь вернуться в салон, но машина-предатель вас не пускает.

АЛЬТЕРНАТИВА

Первая и самая здравая идея, которая приходит вам в голову — обратиться в службу техпомощи на дорогах, где трудятся специалисты, ловко и аккуратно вскрывающие замки. Но вот беда: в ближайшем населенном пункте, расположенном за сотню верст от места происшествия, таких мастеров нет. Второй комплект ключей — у черта на куличиках. Выходит, ничего не остается, кроме как бить стекло.