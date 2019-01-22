Мотор Infiniti VC-Turbo становится все лучше и лучше

Двухлитровая бензиновая «четверка» Infiniti VC-Turbo мощностью в 249 л. с. (агрегат, выходящий на рынок Соединенных Штатов, выдает до 268 «лошадей») и с максимальным крутящим моментом в 380 Нм своими характеристиками приближается скорее к шестицилиндровым моторам.

Причем движок умеет регулировать степень сжатия в зависимости от ситуации, например, когда нужно максимально быстро ускориться (8:1) или двигаться в экономичном режиме (14:1). Кроме всего прочего, VC-Turbo довольно компактный. Именно это дало возможность отдать салону больше свободного пространства.

Кстати, агрегат, разработанный ребятами из Страны восходящего солнца, положил в копилку достижений еще одну награду: специалисты аналитического агентства ALG назвали мотор «Самым инновационным силовым агрегатом года».

Напомним, VC-Turbo уже попал в десятку лучших моторов по версии авторитетного журнала WardsAuto. Так что, несмотря на наступающий век электрификации, одним из лучших движков остается классический ДВС.

В Россию Infiniti QX50 с премированным мотором приехал в августе прошлого года. За этот небольшой период компактный «паркетник» смог стать вторым по популярности после QX60 и прийтись по вкусу 969 покупателям. Ценник на авто у нас начинается от 2 799 000 рублей.