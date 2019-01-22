Три ошибки, которые большинство водителей совершают каждое утро

«Просто взял и поехал» однажды обязательно оборачивается мучительным «эх, ну кто же знал, что так все обернется»! Касается это почти всех автовладельцев, кто регулярно пользуется машиной.

Избежать неожиданных неприятностей, которые подкидывает собственное транспортное средство, можно очень просто — достаточно каждый раз перед началом поездки потратить лишнюю минуту-другую на несколько простейших действий.

Во-первых, прежде чем сесть в авто и пустить двигатель, крайне полезно обойти машину по кругу и внимательно ее осмотреть. Дело в том, что если вы оставляли авто на стоянке даже на не особо длительное время, ее, пока вы отсутствовали, могло поцарапать или стукнуть другое транспортное средство. И уехать. Ведь бывает так, что ее водитель даже не замечает такого ДТП.

Если не произвести осмотр, не обнаружить вовремя повреждений, то и вы, фактически, покинете место аварии. Со всеми вытекающими юридическими последствиями.