Три ошибки, которые большинство водителей совершают каждое утро

am49
Что тут сложного: вышел к машине, сел — поехал. Все! Большинство автовладельцев именно так и поступает каждое утро. Но эта простота — не более, чем маска для так называемого закона подлости, который рано или поздно заставит расплатиться за подобное легкомыслие.
Максим Строкер

«Просто взял и поехал» однажды обязательно оборачивается мучительным «эх, ну кто же знал, что так все обернется»! Касается это почти всех автовладельцев, кто регулярно пользуется машиной.

Избежать неожиданных неприятностей, которые подкидывает собственное транспортное средство, можно очень просто — достаточно каждый раз перед началом поездки потратить лишнюю минуту-другую на несколько простейших действий.

Во-первых, прежде чем сесть в авто и пустить двигатель, крайне полезно обойти машину по кругу и внимательно ее осмотреть. Дело в том, что если вы оставляли авто на стоянке даже на не особо длительное время, ее, пока вы отсутствовали, могло поцарапать или стукнуть другое транспортное средство. И уехать. Ведь бывает так, что ее водитель даже не замечает такого ДТП.

Если не произвести осмотр, не обнаружить вовремя повреждений, то и вы, фактически, покинете место аварии. Со всеми вытекающими юридическими последствиями.

Чтобы потом оформить подобную аварию (если это потребуется для выплат по страховке) придется потратить изрядное количество времени и иных ресурсов.

Помимо повреждений, осмотр своей «ласточки» перед троганием может обнаружить спущенную покрышку. Бывает, что за время стоянки через маленькую пробоину в ней изрядное количество воздуха уходит из колеса. Если тронуться на таком, то буквально за несколько сотен метров поездки можно полностью «убить» резину. А заметь вы неисправность до поездки, покупка нового колеса не потребовалась бы.

Вторая процедура, которую следует взять за правило выполнять перед каждой поездкой — делать так, чтобы вы все видели и вас все видели на дороге. Для этого достаточно протереть какой-нибудь тряпочкой от неизбежной грязи задние габаритные огни и стоп-сигналы, а также фары и дневные ходовые огни.

Глядишь, и «блондинка» за рулем машины, следующей в потоке за вами, обратит в какой-то момент внимание на красные «огоньки», вдруг вспыхнувшие на корме вашего авто! И не воткнет в нее капот своей «мафынки»…

Помимо состояния фар и габаритов, надо проконтролировать и чистоту стекол и зеркал авто. Чтобы самому не устроить на дороге «замес», не заметив препятствие или другое транспортное средство.

И третье обязательное действие перед поездкой после каждой относительно долгой стоянки — прогреть двигатель. Пусть не до рабочей температуры, но хоть чуть-чуть. Пары минут на холостых оборотах хватит, чтобы масло в достаточных количествах проникло во все закоулки мотора и он пришел в полную готовность к предстоящим нагрузкам.

Насколько прогрев полезен для любого силового агрегата, в очередной раз повторяться не будем — портал «АвтоВзгляд» рассказывал об этом уже неоднократно.

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22 января 2019
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