Не ждали: Opel возвращается в Россию

Издание «Авторевю» сообщило, что до конца года на производственных площадках французского концерна под Калугой стартует выпуск минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro. Как известно, их клоны Peugeot Traveller/Expert и Citroen SpaceTourer/Jumpy уже собираются на этом заводе, и поставщикам комплектующих уже разослана информация о расширении номенклатуры.
Кроме того, опубликована информация, что через два года японский производитель Mitsubishi покинет калужское предприятие «ПСМА-Рус», и оно в полном объеме перейдет к французскому концерну. Действительно, это выглядит логично, поскольку к тому времени уже дебютирует Mitsubishi Outlander нового поколения, созданный на общей «тележке» с Nissan X-Trail.