Не ждали: Opel возвращается в Россию

Фото: Opel
Портал «АвтоВзгляд» получил официальные комментарии от пресс-службы Groupe PSA на тему возвращения бренда Opel на российский рынок. Накануне в прессе прошла информация о том, что это произойдет уже в текущем году и уже даже названы модели с немецким логотипом, которые встанут на конвейер калужского завода PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles).
Иван Флягин

Издание «Авторевю» сообщило, что до конца года на производственных площадках французского концерна под Калугой стартует выпуск минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro. Как известно, их клоны Peugeot Traveller/Expert и Citroen SpaceTourer/Jumpy уже собираются на этом заводе, и поставщикам комплектующих уже разослана информация о расширении номенклатуры.

Кроме того, опубликована информация, что через два года японский производитель Mitsubishi покинет калужское предприятие «ПСМА-Рус», и оно в полном объеме перейдет к французскому концерну. Действительно, это выглядит логично, поскольку к тому времени уже дебютирует Mitsubishi Outlander нового поколения, созданный на общей «тележке» с Nissan X-Trail.

В связи с этим, не исключено, что будуший Outlander встанет на конвейер завода Nissan в Санкт-Петербурге. В свою очередь калужская площадка «ПСМА-Рус» перейдет на производство «легковушек» или кроссоверов Opel.

Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментариями в пресс-службу Groupe PSA. Руководитель по связям с общественностью концерна Лилия Мокроусова назвала указанные сведения «домыслами» и в очередной раз озвучила официальную позицию.

— Возможность возвращения немецкого бренда на российский рынок рассматривается, но на данном этапе никакого конкретного решения не принято. Тем более, совсем равно говорить о марках, которые будут доступны для нашего покупателя, — подытожила она.

Информацию об уходе с калужского завода Mitsubishi и перспективах сборки нового Outlander в Питере руководитель отдела по связям с общественностью ООО «ММС Рус» Наталья Костенок комментировать отказалась.

Нельзя исключать, что представители компаний вынужденно деражат паузу и молчат, следуя официальной маркетинговой политике. Но и нельзя отрицать, что выводы, сделанные на основании указанной информации, выглядят вполне логично. Как бы там ни было, правду мы узнаем совсем скоро.

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25 января 2019
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