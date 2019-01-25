Не ждали: Opel возвращается в Россию

В связи с этим, не исключено, что будуший Outlander встанет на конвейер завода Nissan в Санкт-Петербурге. В свою очередь калужская площадка «ПСМА-Рус» перейдет на производство «легковушек» или кроссоверов Opel.

Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментариями в пресс-службу Groupe PSA. Руководитель по связям с общественностью концерна Лилия Мокроусова назвала указанные сведения «домыслами» и в очередной раз озвучила официальную позицию.

— Возможность возвращения немецкого бренда на российский рынок рассматривается, но на данном этапе никакого конкретного решения не принято. Тем более, совсем равно говорить о марках, которые будут доступны для нашего покупателя, — подытожила она.

Информацию об уходе с калужского завода Mitsubishi и перспективах сборки нового Outlander в Питере руководитель отдела по связям с общественностью ООО «ММС Рус» Наталья Костенок комментировать отказалась.

Нельзя исключать, что представители компаний вынужденно деражат паузу и молчат, следуя официальной маркетинговой политике. Но и нельзя отрицать, что выводы, сделанные на основании указанной информации, выглядят вполне логично. Как бы там ни было, правду мы узнаем совсем скоро.