5 распространенных ошибок водителей при регулировке фар

Как известно, машины поступают с завода к дилерам уже с отрегулированными фарами, а потому на новом авто никакие ковыряния в настройках не требуются. Приступать к корректировке световых пучков нужно после замены перегоревшей лампочки или ДТП, в результате которого повреждается оптика. Однако, судя по всему, практически никто об этом не помнит. И даже кто помнит, все равно допускают в процессе много ошибок.

НЕ В ТОМ МЕСТЕ

Первый «промах», который совершают водители, решающиеся на регулировку фар — выбор неправильного места действия. Нельзя проводить эти манипуляции абы где, скажем, на трассе в глухом лесу. Следует припарковаться не небольшом пятачке на расстоянии 5—7 метров от ровной монотонной невысокой стены. И, разумеется, в темное время суток. Желательно, в очень темное.