5 распространенных ошибок водителей при регулировке фар

На безопасность водителя, пассажиров и пешеходов влияет масса факторов, в том числе и направление пучка света автомобильных фар. Увы, но многие автовладельцы понятия не имеют, как правильно настраивается светотехника: пять самых частых ошибок шоферов при регулировке световых приборов — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Как известно, машины поступают с завода к дилерам уже с отрегулированными фарами, а потому на новом авто никакие ковыряния в настройках не требуются. Приступать к корректировке световых пучков нужно после замены перегоревшей лампочки или ДТП, в результате которого повреждается оптика. Однако, судя по всему, практически никто об этом не помнит. И даже кто помнит, все равно допускают в процессе много ошибок.
НЕ В ТОМ МЕСТЕ
Первый «промах», который совершают водители, решающиеся на регулировку фар — выбор неправильного места действия. Нельзя проводить эти манипуляции абы где, скажем, на трассе в глухом лесу. Следует припарковаться не небольшом пятачке на расстоянии 5—7 метров от ровной монотонной невысокой стены. И, разумеется, в темное время суток. Желательно, в очень темное.
ПО БУГРАМ, ДА ПО УХАБАМ
Следующая распространенная ошибка плавно вытекает из предыдущей. Мало отыскать «правильную» стену, которая поможет настроить пучки света фар — важно, чтобы поверхность земли, где вы «пришвартуетесь», была идеально ровной: без уклонов, больших ям и горок. Этот момент, судя по тому, что мы видим на улицах, многие автомобилисты также игнорируют.
СБИТЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Допустим, водитель, следуя правилам, остановился на ровной поверхности подле подходящего сооружения. Он начинает крутить колесико, отвечающее за настройку света, как вдруг ловит себя на мысли, что не знает, куда именно нужно направлять светотехнику. Знакомо? Представьте, что у стены стоит человек — «ближний» должен освещать нижнюю половину его тела, примерно чуть выше колен.
Немногие помнят и том, что в момент регулировки света фар автомобиль должен быть в полной боевой готовности. Прежде, чем приступать к настройкам, нужно проверить и при необходимости выставить корректное давление в шинах, заправить полный бак топлива, а также посадить на переднее кресло реального пассажира. Так вероятность «промахнуться» сведется к минимуму.
ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Если вы сомневаетесь в своих способностях, то не нужно испытывать судьбу и регулировать фары до состояния «и так сойдет». Это вопрос вашей безопасности, помните? Доверьте проведение столь важной процедуры мастерам автосервиса, имеющим необходимое оборудование. Правда, найти СТО, где предоставляют такую услугу, не очень просто. Зато берут за нее специалисты совсем немного — в среднем 700—800 рублей.