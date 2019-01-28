Автомобили Mazda в России набирают популярность

В России увеличение продаж автомобилей Mazda отличается стабильностью. В 2017 году реализация «японцев» показала динамику в 20%, а прошедший ознаменовался увеличением сбыта на 22%. За последний год, по данным АЕБ, компания отдала в руки покупателям 31 683 машин.
Самым популярным автомобилем Mazda, как ни странно, стала не самая дешевая модель. Первое место занял кроссовер Mazda CX-5. Бестселлер разошелся тиражом в 22 594 экземпляра.
«Паркетник» предлагается россиянам с двухлитровым мотором мощностью 150 л. с., работающим как с шестиступенчатой «механикой», так и с шестискоростной АКП. Привод — передний или полный. Также авто оснащается более производительным двигателем объемом 2,5 л, развивающим до 194 «лошадей», агрегатированным только с «автоматом» и приводом на все колеса.
Второе место с огромным отставанием досталось Mazda6. Флагманский седан, переживший недавно третье по счету обновление, пришелся по вкусу 5411 покупателям.
Тройку лидеров замыкает Mazda3 с показателем в 2011 единиц. Стоит отметить, что в конце прошлого года была представлена модель нового поколения. Традиционно авто вышло в двух вариантах кузова — седан и пятидверный хетчбэк, сменив «тележку». Правда, до России новинка пока еще не добралась.
Последнее место занимает Mazda CX-9 (1667 машин). Напомним, большой семиместный кроссовер для отечественного рынка собирают на заводе во Владивостоке — совместном предприятии японцев и ПАО «Соллерс».