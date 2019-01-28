Автомобили Mazda в России набирают популярность

Самым популярным автомобилем Mazda, как ни странно, стала не самая дешевая модель. Первое место занял кроссовер Mazda CX-5. Бестселлер разошелся тиражом в 22 594 экземпляра.

«Паркетник» предлагается россиянам с двухлитровым мотором мощностью 150 л. с., работающим как с шестиступенчатой «механикой», так и с шестискоростной АКП. Привод — передний или полный. Также авто оснащается более производительным двигателем объемом 2,5 л, развивающим до 194 «лошадей», агрегатированным только с «автоматом» и приводом на все колеса.

Второе место с огромным отставанием досталось Mazda6. Флагманский седан, переживший недавно третье по счету обновление, пришелся по вкусу 5411 покупателям.