Во Владивостоке началось производство кроссовера Mazda CX-9

В процессе подготовки к локализации CX-9 российские и японские специалисты провели модернизацию оборудования сборочной и тестовой линий, лифтов и манипуляторов. А все работники конвейера прошли обязательное обучение новым производственным операциям, инспекции, аудиту и управлению новой аппаратурой.

– Запуск новой модели — это один из этапов развития нашей производственной площадки. В данный момент мы ведем строительство двигательного завода. Планов и задач много, и мы стремимся к максимальной реализации потенциала нашего производственного комплекса, — отметил генеральный директор «Мазда Соллерс» Дмитрий Кудинов.

Сроки появления автомобилей местной сборки в шоу-румах дилеров и новые цены пока не называются. Напомним, сейчас приобрести Mazda CX-9 можно, заплатив от 2 890 000 рублей.