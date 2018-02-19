Во Владивостоке началось производство кроссовера Mazda CX-9

Кроссовер Mazda CX-9 будет выпускаться на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в двух комплектациях — Supreme и Exclusive. Уже в базовом исполнении модель располагает шестью подушками безопасности, светодиодными фарами, трехзонным климат-контролем, камерой заднего вида, обогревом сидений первого и второго ряда, а также проекционным дисплеем.
Автомобили безальтернативно оснащаются 2,5-литровым 231-сильным турбодвигателем SKYACTIV-G, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.