Во Владивостоке началось производство кроссовера Mazda CX-9

Фото: Mazda
На совместном предприятии компании Mazda и ПАО «Соллерс» во Владивостоке стартовало производство большого семиместного кроссовера CX-9. Это уже третья по счету модель японской марки после CX-5 и Mazda6, сборка которой налажена в Приморье.
Виктория Базылева

Кроссовер Mazda CX-9 будет выпускаться на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в двух комплектациях — Supreme и Exclusive. Уже в базовом исполнении модель располагает шестью подушками безопасности, светодиодными фарами, трехзонным климат-контролем, камерой заднего вида, обогревом сидений первого и второго ряда, а также проекционным дисплеем.

Автомобили безальтернативно оснащаются 2,5-литровым 231-сильным турбодвигателем SKYACTIV-G, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Фото: Mazda

В процессе подготовки к локализации CX-9 российские и японские специалисты провели модернизацию оборудования сборочной и тестовой линий, лифтов и манипуляторов. А все работники конвейера прошли обязательное обучение новым производственным операциям, инспекции, аудиту и управлению новой аппаратурой.

– Запуск новой модели — это один из этапов развития нашей производственной площадки. В данный момент мы ведем строительство двигательного завода. Планов и задач много, и мы стремимся к максимальной реализации потенциала нашего производственного комплекса, — отметил генеральный директор «Мазда Соллерс» Дмитрий Кудинов.

Сроки появления автомобилей местной сборки в шоу-румах дилеров и новые цены пока не называются. Напомним, сейчас приобрести Mazda CX-9 можно, заплатив от 2 890 000 рублей.

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19 февраля 2018
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