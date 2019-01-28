Subaru возобновила производство автомобилей

За время вынужденного перерыва специалисты проверили все попадающие под подозрение автомобили. К счастью, ни одна машина с неисправностью не была отправлена в руки к конечному покупателю, поэтому глобальной отзывной кампании японцам удалось избежать.

Напомним, что бракованный узел от стороннего поставщика мог попасть в оснащение моделей Forester, Impreza и XV, выпущенных с конца декабря до момента остановки. По некоторым данным, компания потеряла более 123 млн. долларов и задержала поставки больше 10 000 автомобилей.

Заметим, две из трех моделей с вероятной неисправностью выпускают и для российского потребителя. Одна из них — кроссовер Subaru Forester, вооруженный либо двухлитровым мотором мощностью 150 л. с., либо двигателем объемом 2,5 л с отдачей в 185 «лошадей». У нас «Лесник» оценивается от 2 029 000 рублей.

Вторая — Subaru XV с 1,6-литровый движком, выдающим до 114 л. с., или со 150-сильным мотором под капотом. Ценник на модель начинается от 1 709 000 рублей.