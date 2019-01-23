Японская Subaru остановила производство машин

Дело в том, что специалисты завода Subaru нашли серьезный дефект в гидроусилителе руля. Неисправные комплектующие привозил один из поставщиков. В результате всех этих проблем акции одного из крупнейших производителей, а если быть точнее, то шестого по величине, сразу упали на 7%, сообщает издание Reuters.

Производственные линии были остановлены в ночь на 16 января. По словам представителей бренда, дефектный узел мог быть установлен на модели Forester, Impreza и XV. Но другие авто тоже перестали собирать, потому что все машины строят на одной линии.

В настоящее время задержка в производстве уже насчитывает около 10 000 автомобилей, что привело к задержкам поставок машин клиентам, а за неделю производитель потерял около 123 млн. долларов.