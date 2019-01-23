Японская Subaru остановила производство машин

Единственный завод компании Subaru в родной Японии, на чью долю приходится около 60% производства всех автомобилей бренда, остановил работу. Что же послужило причиной такой внезапной остановки конвейера?
Дело в том, что специалисты завода Subaru нашли серьезный дефект в гидроусилителе руля. Неисправные комплектующие привозил один из поставщиков. В результате всех этих проблем акции одного из крупнейших производителей, а если быть точнее, то шестого по величине, сразу упали на 7%, сообщает издание Reuters.
Производственные линии были остановлены в ночь на 16 января. По словам представителей бренда, дефектный узел мог быть установлен на модели Forester, Impreza и XV. Но другие авто тоже перестали собирать, потому что все машины строят на одной линии.
В настоящее время задержка в производстве уже насчитывает около 10 000 автомобилей, что привело к задержкам поставок машин клиентам, а за неделю производитель потерял около 123 млн. долларов.
Дефектные авто производились с конца декабря вплоть до остановки. Кстати, в России представлены две из трех моделей, получивших бракованные детали. Subaru Forester комплектуют двухлитровой бензиновой «четверкой» мощностью 150 л. с. и 185-сильным двигателем объемом 2,5 л — на выбор. Оба работают вкупе с вариатором Lineartronic и фирменным полным приводом. Ценник на кроссовер начинается от 2 029 000 рублей.
Subaru XV приводит в движение 1,6-литровый движок с отдачей в 114 «лошадей». Кроме того, в арсенале компактного «паркетника» имеется тот же двухлитровый мотор, развивающий до 150 сил. Прайс на модель у нас стартует от 1 709 000 рублей.