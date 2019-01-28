У Mercedes-Benz Sprinter обнаружен дефект дверных замков

Летом Mercedes-Benz Sprinter уже выступал в качестве главного героя отзыва в России. Тогда в 1500 автомобилях был обнаружен дефект шатунных креплений в конструкции мотора, из-за чего совершенно неожиданно движок могло заклинить.

На этот раз, специалисты обнаружили неисправные детали в замках всех дверей, кроме водительской. При самых неблагоприятных раскладах, двери может заклинить после ДТП, и эвакуировать пассажиров будет затруднительно. Чтобы избежать неприятных последствий, лучше не откладывать поездку в дилерский автосервис для проверки и замены запирающих механизмов.

Как понять, какой конкретно фургон попадает под отзывную акцию? Элементарно: необходимо заглянуть на сайт Федерального агентства «Росстандарт», где в открытом доступе лежит список VIN неисправных авто. Если идентификационный номер совпал с одним из перечня, нужно связаться с дилером и записаться на ремонт. Добавим, что российские представители бренда Mercedes-Benz также свяжутся с владельцами барахлящих автомобилей письменно или по телефону.