Что делать, если в пути вас накрыла сильная метель

Фото www.amazonaws.com
На выходных столичный регион парализовало мощным снегопадом, в результате которого резко увеличилось количество ДТП и застопорилось движение на ряде магистралей. Метеорологи не исключают повторного подобного циклона, поэтому портал «АвтоВзгляд» напоминает, что делать, если сильный снегопад вас застал во время путешествия на автомобиле.
Иван Флягин

Как бы мы не доверяли Гидрометцентру, но, прежде, чем планировать любое дальнобойное путешествие, следует обязательно учитывать прогнозы метеорологов. И особенно в зимний период, когда погода щедра на самые непредсказуемые сюрпризы — от сильного бурана до ледяного дождя. Согласитесь, перспектива стать одним из главных героев «дня жестянщика» и провести долгие часы в глухой пробке, продуваемой со всех сторон снежной метелью — не самая лучшая перспектива для путешественников. А если случится совсем сильный буран, то надолго застрять на трассе можно и не попав в ДТП, а просто по причине непроходимого сугроба. Так что зачастую лучше изменить планы, чем столкнуться в дороге с настоящим экстримом.

Начало метели

Как только на трассе начинается метель и ухудшается видимость, необходимо сразу включить спереди и сзади противотуманные фары. Дополнительным средством безопасности в такой ситуации станет работающая «аварийка». Одновременно с этим следует постепенно снизить скорость настолько, чтобы вы могли обеспечить максимально безопасное и контролируемое торможение в случае возникновения впереди препятствия.

Если дорога многополосная, обязательно перестраивайтесь в правый ряд. Соблюдайте при этом оптимальный запас дистанции перед впереди идущим автомобилем и избегайте маневров обгона. Во время движения по колее, старайтесь не покидать ее, и, управляя машиной, по возможности поддерживайте низкие обороты, сохраняя повышенную передачу. В сугробе избегайте резких и лишних перегазовок и торможения, стараясь ехать накатом.

Прочь с трассы

Во время метели в условиях ограниченной видимости крайне опасно продолжать движение по любым дорогам, поскольку велик шанс надолго застрять в незнакомой местности, вдали от признаков цивилизации. По возможности лучше доехать до ближайшего безопасного места, каким чаще всего на трассах вне населенных пунктов оказывается АЗС. Однако вашим спасением может быть любое придорожное кафе, пункт шиномонтажа, стоянка дальнобойщиков, парковка для отдыха водителей и т. д. По понятным причинам ни в коем случае не стоит останавливаться прямо на обочине.

Боекомплект безопасности

В любом случае, если в разгар зимы вы отправляйтесь за рулем в дальний путь, который пролегает не только по оживленным многополосным федеральным трассам, но и по пустым дорогам местного назначения, лучше перестраховаться и запастись дополнительным комплектом вещей и инструментов на любой экстренный случай.

Если машина застрянет в сугробе, пригодится, как минимум, снеговая лопата, но опытные покорители бездорожья запасутся еще и листами картона, мешочком с песком или мелким щебнем и даже цепями противоскольжения. Главное — уметь ими пользоваться. Канистра горючего в багажнике при необходимости обеспечит работоспособность вашей машины в течение долгих часов вынужденного пребывания в непроходимых сугробах. В таких условиях скоротать время поможет дополнительный набор провианта с термосом горячего чая.

По умолчанию, в машине должно быть запасное колесо в рабочем состоянии, домкрат, баллонный ключ, ремкомплект, насос, буксировочный трос, кабели для подзарядки аккумулятора, знак аварийной остановки, огнетушитель и аптечка. С полным боекомплектом вы всегда сможете помочь другим водителям, что очень важно в экстремальных условиях. Ну, и, конечно, техническое состояние автомобиля должно соответствовать непростым сезонным условиям.

безопасность дорожного движения, бездорожье, ДТП, автопутешествие, туризм, автотуризм, заторы, пробки, дорога, трасса
28 января 2019
101