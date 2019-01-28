Что делать, если в пути вас накрыла сильная метель

Как бы мы не доверяли Гидрометцентру, но, прежде, чем планировать любое дальнобойное путешествие, следует обязательно учитывать прогнозы метеорологов. И особенно в зимний период, когда погода щедра на самые непредсказуемые сюрпризы — от сильного бурана до ледяного дождя. Согласитесь, перспектива стать одним из главных героев «дня жестянщика» и провести долгие часы в глухой пробке, продуваемой со всех сторон снежной метелью — не самая лучшая перспектива для путешественников. А если случится совсем сильный буран, то надолго застрять на трассе можно и не попав в ДТП, а просто по причине непроходимого сугроба. Так что зачастую лучше изменить планы, чем столкнуться в дороге с настоящим экстримом.

Начало метели

Как только на трассе начинается метель и ухудшается видимость, необходимо сразу включить спереди и сзади противотуманные фары. Дополнительным средством безопасности в такой ситуации станет работающая «аварийка». Одновременно с этим следует постепенно снизить скорость настолько, чтобы вы могли обеспечить максимально безопасное и контролируемое торможение в случае возникновения впереди препятствия.