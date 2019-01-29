Без ABS и на летних шинах: как правильно тормозить на обледенело-заснеженной дороге

Портал «АвтоВзгляд» вспомнил простейшие правила торможения зимой, которым всегда следовали водители со времен СССР. Да, еще тридцать лет назад понятие «зимняя резина» было не столь распространенным, как сегодня. Закона, определяющего время обязательной сезонной «переобувки», не было вовсе, а про ABS, ESP и прочие электронные помощники — вообще никто не слышал. Ездили на том, что было, и умудрялись сохранять свой автомобиль в целости и сохранности. Как же наши деды это делали?

Доводы о том, что машин было меньше и скорости ниже, имеют место быть. Но скрывать сам факт того, что водителей раньше готовили куда лучше, чем сегодня, смысла нет. Отработке маневров на зимней дороге, на которой, напомню, реагенты не лили и соль с песком в таком количестве не сыпали, уделяли куда больше внимания. И нарабатывали специальные навыки, которые позволяли шоферу справиться и с наледью, и с глубоким снегом.

Начинали всегда с правильной посадки за рулем и грамотного расположения не только рук, но и ног. Чтобы успеть произвести все необходимые для резкого, осложненного зимними условиями маневра телодвижений, нужно разместить чуть согнутые в локтях руки в конкретное место на руле: левую руку — на «девять часов", а правую — 'на три».