Без ABS и на летних шинах: как правильно тормозить на обледенело-заснеженной дороге

Фото: АвтоВзгляд
Первый сильный снегопад за последние годы выявил множественные проблемы водителей — заметенная дорога стала причиной сотен дорожно-транспортных происшествий. Увеличенный тормозной путь говорит не только о сложном покрытии под колесами, но и о том, что тормозить в непогоду умеют не все.
Эдуард Раскин

Портал «АвтоВзгляд» вспомнил простейшие правила торможения зимой, которым всегда следовали водители со времен СССР. Да, еще тридцать лет назад понятие «зимняя резина» было не столь распространенным, как сегодня. Закона, определяющего время обязательной сезонной «переобувки», не было вовсе, а про ABS, ESP и прочие электронные помощники — вообще никто не слышал. Ездили на том, что было, и умудрялись сохранять свой автомобиль в целости и сохранности. Как же наши деды это делали?

Доводы о том, что машин было меньше и скорости ниже, имеют место быть. Но скрывать сам факт того, что водителей раньше готовили куда лучше, чем сегодня, смысла нет. Отработке маневров на зимней дороге, на которой, напомню, реагенты не лили и соль с песком в таком количестве не сыпали, уделяли куда больше внимания. И нарабатывали специальные навыки, которые позволяли шоферу справиться и с наледью, и с глубоким снегом.

Начинали всегда с правильной посадки за рулем и грамотного расположения не только рук, но и ног. Чтобы успеть произвести все необходимые для резкого, осложненного зимними условиями маневра телодвижений, нужно разместить чуть согнутые в локтях руки в конкретное место на руле: левую руку — на «девять часов", а правую — 'на три».

Ноги должны быть немного согнуты в коленях, посадка прямая, но не вертикальная, подбородок на уровне козырька приборной панели. В таком положении вы точно успеете среагировать на возникшую ситуацию и не запутаетесь в своих же конечностях при маневрировании.

Чем меньше резких движений на льду — тем меньше шансов попасть в непредвиденные обстоятельства. Ниже скорость, больше дистанция до впереди идущего, больше времени для маневра. Тормозить надо начинать заранее и делать это превентивно: видите впереди светофор или пешеходный переход — начинайте сбрасывать скорость.

Вероятность того, что заснеженный путник бросится к уходящему автобусу прямо вам под колеса, невероятно высока. Этот вариант предстоящих событий надо просто предвидеть и применить превентивные действия для его полного предотвращения. Как говорится, лучше «перебдеть», чем «недобдеть».

Рефлекторно томозить «в пол» на голом льду — опасное решение. Лучший способ снизить скорость — тормозить двигателем. Сделать это можно и на «автомате, правда, не столь продуктивно, как на 'механике». Принудительно переключив трансмиссию на передачу ниже, мы получим не только замедление, но и большую отзывчивость мотора на коротком промежутке, что позволит точнее совершить маневр. Порой, торможение двигателем заметно эффективнее, чем педалью тормоза. Более того, нет шанса перегреть тормоза или получить мгновенную блокировку колес.

Чтобы эту вышеописанную блокировку не схлопотать, современные автомобили оснащают ABS — антиблокировочной системой. Работает она эффективно, но в гололед и снегопад нам могут потребоваться дополнительные «силы». Поэтому педаль тормоза нужно нажимать прерывисто, параллельно переключая передачи «вниз». Такой комбинированный метод торможения позволит максимально сократить тормозной путь автомобиля.

Ну и напоследок, простой совет владельцам переднеприводных автомобилей, которых сегодня на российских дорогах абсолютное большинство: чтобы не потерять управление, а это самое страшное, что может произойти на льду, нужно резко однократно прожать педаль тормоза и тут же отпустить. Машина «клюнет» носом и передние ведущие колеса получат максимально возможное сцепление с дорожным покрытием. Порой именно этот стариковский метод позволяет «запрыгнуть в уходящий поезд» и предотвратить казалось бы неизбежную аварию.

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29 января 2019
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