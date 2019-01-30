Как обманывают с техосмотром абсолютно всех автовладельцев страны

gdevpermi.ru
Только владельцы машин младше трех лет в России освобождены от необходимости периодически получать диагностическую карту гостехосмотра. Остальные вынуждены выполнять эту платную формальность. Зачем?
Максим Строкер

Вновь привлекли внимание к теме государственного обязательного ТО депутаты Госдумы. Группа законотворцев внесла на рассмотрение коллег законопроект, предлагающий полностью отменить обязательный гостехосмотр для личного автотранспорта, оставив его для грузовиков и автобусов.

В пояснительной записке к нему утверждается, что существующая система технического осмотра ввиду значительных сущностных и технических изъянов направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств.

Свои предложения инициаторы законопроекта основывают статистическими данными Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Согласно им, за девять месяцев 2018 года доля ДТП по причине технических неисправностей автомобилей составила всего 3,8%.

Причем в эти мизерные проценты входят и аварии с участием коммерческого транспорта. Таким образом, делают выводы депутаты, доля ДТП по причине технических неисправностей у машин частников незначительна, значит техосмотр для них избыточен.

Но депутаты, читая полицейский статистический документ, на который ссылаются, явно пропустили самое главное. А именно ответ на вопрос: «Какие, с позволения сказать, „технические неисправности“ становятся у нас причиной аварий»?

К ним сотрудники ГИБДД отнесли установку на одну ось машины покрышек различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, а также установку ошипованных и не ошипованных шин одновременно (удельный вес 25,3%), наличие конструктивных изменений по сравнению с серийными транспортными средствами, сведения о которых отсутствуют в регистрационных документах (18,5%), неисправность внешних световых приборов (13,2%) и износ рисунка протектора (10,2%).

То есть, в более 35% случаев — это проблемы с шинами (техосмотр их не выявит), 13% — не работающие лампочки в фарах (за год между ТО они могут перегорать по несколько раз), 18,5% — наличие «кенгуринов», «лифтованной» подвески и тому подобное, (при техосмотре это не проверяется).

Вывод: львиная доля «технических» причин реальных аварий с помощью обязательного государственного техосмотра ликвидирована быть не может по определению! Но власть предпочитает не видеть этих фактов, что называется, «в упор» и даже намерена ужесточить наказание за непрохождение ТО — абсолютно бесполезного с точки зрения реальной безопасности дорожного движения.

Видимо, просто кому-то очень хочется сохранить сидящую на хребте у миллионов российских автовладельцев кучу паразитов-прилипал — владельцев пунктов ПГТО, так называемых операторов техосмотра.

Характерно, что абсолютная бесполезность системы ТО очевидна десяткам миллионов российских автовладельцев на протяжении последней четверти века, как минимум.

Интересно, сколько должно смениться поколений, чтобы ее в нашей стране упразднили полностью? Видимо, для этого сначала придется дождаться эры, когда люди научатся телепортироваться…

авария, технология, техническое обслуживание, ГИБДД
30 января 2019
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