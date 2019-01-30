Как обманывают с техосмотром абсолютно всех автовладельцев страны

Вновь привлекли внимание к теме государственного обязательного ТО депутаты Госдумы. Группа законотворцев внесла на рассмотрение коллег законопроект, предлагающий полностью отменить обязательный гостехосмотр для личного автотранспорта, оставив его для грузовиков и автобусов.

В пояснительной записке к нему утверждается, что существующая система технического осмотра ввиду значительных сущностных и технических изъянов направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств.

Свои предложения инициаторы законопроекта основывают статистическими данными Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Согласно им, за девять месяцев 2018 года доля ДТП по причине технических неисправностей автомобилей составила всего 3,8%.

Причем в эти мизерные проценты входят и аварии с участием коммерческого транспорта. Таким образом, делают выводы депутаты, доля ДТП по причине технических неисправностей у машин частников незначительна, значит техосмотр для них избыточен.