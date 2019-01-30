В России сертифицировали «горячий» Hyundai i30 N

Опубликованное ОТТС еще не гарантирует появления автомобиля в дилерских шоу-румах. Но, по некоторым данным, «горячий» Hyundai i30 N представят отечественным потребителям уже весной: в марте или апреле.

Под капотом новинки расположился 249-сильный турбомотор. Кроме того, авто будет предложено с двигателем мощностью до 275 л. с. Оба агрегата выступают в паре с шестиступенчатой «механикой». В первом случае хетчбэк достигает первой сотни за 6,4 секунды, а во втором — за 6,1.

По некоторым данным, россиянам предложат лишь модель в N-версии. Стандартные лифтбэк и «сарай» пока останутся в резерве.

Напомним, что больше года назад уже ходили разговоры о запуске Hyundai i30 в России, но, как уже писал портал «АвтоВзгляд», это показалось руководству компании нецелесообразным из-за стремительного падения популярности автомобилей С-сегмента.

Правда, у нас продают одну модель Hyundai этого класса: седан Elantra, оснащенный 1,6-литровым мотором мощностью 120 л. с. или 149-сильным двигателем объемом 2 л, работающими либо с шестиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонной АКП.