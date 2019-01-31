Российские покупатели теряют интерес к автомобилям Tesla

Самым распространенным «американцем» в российском рейтинге 2018 года остается кроссовер Tesla Model X: он разошелся тиражом в 40 экземпляров (годом ранее приглянулся 48-и покупателям). Вторая строчка досталась «четырехдверке» Model S с результатом в 12 авто. А тройку замыкает Model 3 в количестве одной штуки.

Итак, 32 «Теслы» приобрели москвичи. Еще семь автомобилей уехало в Подмосковье, и пять — в Северную столицу. Также по одному американскому электрокару отправились в Тулу, Краснодар, Псков, Екатеринбург, Новокузнецк, Казань, Калининград, Владивосток и Грозный, сообщает агентство «Автостат».

Стоит напомнить, что в прошлом году общее число проданных экологически чистых машин в России несмотря ни на что выросло аж на 51,6%. Всего автомобилей на электротяге приобрели 144 россиянина. А наибольшей популярностью у нас по-прежнему пользуется Nissan Leaf (76 экземпляров). Добавим, что ни Leaf, ни модели Tesla в России официально не представлены.