Что делать, если на трассе «пробило» колесо, а запаски нет

Наверняка, вы слышали, как выкручивались из подобных ситуаций наши деды, а может даже и сами когда-либо прибегали к их методу. Понимая, что на спущенной шине без вреда для диска далеко не уедешь, советские водители набивали ее всем, что попадалось на глаза: тряпками, травой, одеждой… Конечно, этот сомнительный способ актуален и в наши дни, но лучше для начала опробовать другие варианты.

ПОСМОТРЕЛ, ПОЕХАЛ ДАЛЬШЕ

В более выигрышной ситуации оказываются те, кто горюет над проколотой шиной, изготовленной по технологии Run Flat. Такие покрышки отличаются усиленными боковинами, способными после повреждения и полной потери давления удерживать вес машины. Если верить производителям, то на подобной резине можно двигаться в сторону шиномонтажа на скорости не более 80 км/ч без каких-либо опасений. Нет, это не ваша история? Тогда вот вам другие варианты.