Что делать, если на трассе «пробило» колесо, а запаски нет

У предусмотрительных автомобилистов, прекрасно понимающих, что в дороге может случиться всякое, всегда лежит в багажнике полноразмерное запасное колесо, докатка или хотя бы набор для ремонта шины в «полевых» условиях. Но что делать, если ничего перечисленного в грузовом отсеке не оказалось? Портал «АвтоВзгляд» подскажет, как решить проблему «пробитой» покрышки на трассе, имея в арсенале лишь смартфон.
Наверняка, вы слышали, как выкручивались из подобных ситуаций наши деды, а может даже и сами когда-либо прибегали к их методу. Понимая, что на спущенной шине без вреда для диска далеко не уедешь, советские водители набивали ее всем, что попадалось на глаза: тряпками, травой, одеждой… Конечно, этот сомнительный способ актуален и в наши дни, но лучше для начала опробовать другие варианты.
ПОСМОТРЕЛ, ПОЕХАЛ ДАЛЬШЕ
В более выигрышной ситуации оказываются те, кто горюет над проколотой шиной, изготовленной по технологии Run Flat. Такие покрышки отличаются усиленными боковинами, способными после повреждения и полной потери давления удерживать вес машины. Если верить производителям, то на подобной резине можно двигаться в сторону шиномонтажа на скорости не более 80 км/ч без каких-либо опасений. Нет, это не ваша история? Тогда вот вам другие варианты.
КОРОТКИЕ ПЕРЕБЕЖКИ
До автосервиса подать рукой, а шина повредилась незначительно? Попробуйте подкачать колесо и посмотреть, как скоро оно снова сдуется. Если резина расстается с воздухом неохотно, то прыгайте за руль и аккуратно выдвигайтесь в сторону шиномонтажа. Периодически останавливайтесь, проверяйте ее «самочувствие» — в случае необходимости вновь обращайтесь к насосу. Помните, пока между землей и диском остается воздушная прослойка, риски повредить покрышку невысоки.
ОКЕЙ, ГУГЛ
Если предыдущий вариант по тем или иным причинам вам не подходит, то найдите в интернете — или поинтересуйтесь у местных — где находится ближайший магазин автозапчастей. Там можно приобрести набор для экстренной реанимации «пробитой» шины или специальный герметик, способный «заклеить» повреждение в бескамерной покрышке. При наличии рук, растущих из нужного места, вам не составит труда «починиться» самостоятельно.
Случается такое, что поблизости от места происшествия нет ни сервисов, ни магазинов. И если ваши дела настолько плохи, что остается рассчитывать лишь на помощь посторонних, попробуйте найти в интернете так называемый мобильный шиномонтаж — выездных специалистов, работающих с колесами и шинами прямо на месте. Далеко не факт, что в глуши за тридевять земель от крупных городов такие отыщутся, а потому будьте готовы раскошелиться на эвакуатор — они то уж есть везде.
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ
Наконец, не стоит забывать, что добрые люди, готовые выручить попавшего в беду незнакомца, еще не перевелись. Попробуйте обратиться за помощью к водителям, проезжающим мимо. Они могут любезно добросить вас и ваше поврежденное колесо до ближайшей шиномонтажки, одолжить свою запаску или посодействовать каким-либо другим способом. Главное, не отчаивайтесь и не поддавайтесь панике.