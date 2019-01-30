Зачем сотрудники ГИБДД расспрашивают водителя о месте работы

Как известно, «поймав» водителя на правонарушении, гаишник обязан составить протокол. В этот документ, помимо данных о машине и, собственно, правонарушении, входят также сведения о лице, привлекаемом к ответственности.

Бланки, стандартная форма которых определена Приказом МВД РФ №664, включают в себя и информацию о месте работы шофера. В частности, сотрудники заполняют точное наименование организации, адрес, телефон и должность, занимаемую рулевым.

Следовательно, если автомобилист привлек внимание инспектора, нарушив ПДД, то ничего удивительного в его расспросах о месте работы нет. Другое дело, когда никаких «оплошностей» водитель не допускал. С чего вдруг в подобных ситуациях инспектор начинает интересоваться его трудовой деятельностью?