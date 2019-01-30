Зачем сотрудники ГИБДД расспрашивают водителя о месте работы

Фото: Московский Комсомолец
В одних случаях общение сотрудника ГИБДД с водителем ограничивается традиционными «здравствуйте, ваши документы, счастливого пути». В других — правоохранители начинают задавать шоферу необычные вопросы, к примеру, о месте работы последнего. Зачем инспекторы стремятся узнать, кем трудится автомобилист, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Как известно, «поймав» водителя на правонарушении, гаишник обязан составить протокол. В этот документ, помимо данных о машине и, собственно, правонарушении, входят также сведения о лице, привлекаемом к ответственности.

Бланки, стандартная форма которых определена Приказом МВД РФ №664, включают в себя и информацию о месте работы шофера. В частности, сотрудники заполняют точное наименование организации, адрес, телефон и должность, занимаемую рулевым.

Следовательно, если автомобилист привлек внимание инспектора, нарушив ПДД, то ничего удивительного в его расспросах о месте работы нет. Другое дело, когда никаких «оплошностей» водитель не допускал. С чего вдруг в подобных ситуациях инспектор начинает интересоваться его трудовой деятельностью?

ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ

Инспекторы, оттачивающие свои способности «развода» невиновных автомобилистов, стараются избегать юристов, адвокатов и прочих специалистов, так или иначе связанных с правоведением: «раскрутить» на деньги их — непростая задача. В «стоп-лист» ГАИ также входят судьи, прокуроры, депутаты, другие высокопоставленные «шишки». Некоторые побаиваются и представителей СМИ, хотя и далеко не всегда.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ

Узнав место работы гражданина, можно примерно прикинуть, сколько тот зарабатывает. То есть понять, есть ли смысл в данном случае вымогать взятку или нет. Вряд ли свои плоды принесет попытка «развода» оператора колл-центра, еле еле сводящего концы с концами. Чего не скажешь о грамотно построенном разговоре с бизнесменом или руководителем крупной компании.

ОТДАСТ ПОСЛЕДНЮЮ РУБАХУ

Особенно радуются гаишники «свиданиям» с автомобилистами, которые вождением зарабатывают себе на хлеб. Сотрудники ГИБДД понимают, что для профессиональных шоферов «права» крайне важны — с высокой долей вероятности они пойдут на любые условия, лишь бы сохранить свою «корочку».

ЗАЦЕПКИ

Если инспектор спрашивает вас, кем вы трудитесь, то, быть может, он не надеется ни на какие взятки, а всего-навсего тянет время, дабы получше к вам принюхаться — выяснить, не подшофе ли вы. Или же ищет, до чего бы еще «докопаться».

ВАШ ВЫХОД

Что же до того, как грамотно отвечать на вопрос о работе, то сразу скажем — придумывать себе несуществующих должностей, дабы избежать проблем, не нужно. Как не стоит и расписывать во всех подробностях, что входит в ваши обязанности и сколько вы заработали в прошлом месяце.

Атаковать встречным вопросом: «А какое ваше дело?», — тоже не лучшая затея, разозлите гаишника и проблем не обрететесь. На первый раз ограничитесь сферой своей деятельности. А если расспросы продолжатся — скажите, что вы простой специалист.

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31 января 2019
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