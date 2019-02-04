Когда стартуют продажи российских лимузинов Aurus Senat

Автомобили Aurus Senat с маркировкми Limousine L700 и S600 (седан) можно будет заказать уже 15 февраля. Продажу отечественной «роскоши» доверили паре официальных дилеров: компаниям «Авилон» и «Панавто», ставшим официальными партнерам бренда в августе прошлого года.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в конце прошлого года «Авилон» начал было принимать авансовые платежи в размере 1,5 млн. рублей за свеженькие российские люксовые авто, но быстро отказался от этой затеи.

Стоит добавить, что точные ценники на новики до сих пор не известны. Чтобы узнать, во сколько их оценили, видимо, придется подождать десяток дней. И не стоит забывать, что предзаказы уже полностью перекрыли производственные объемы двух ближайших лет — 120 экземпляров. Так что не станет неожиданностью, если с официальным стартом заказов нам объявят, что ближашие два года «живых» машин покупатели не увидят.

Кстати, помимо мощностей ФГУП «НАМИ», в середине следующего года автомобили Aurus также начнут производить на новом заводе в Алабуге, особой экономической зоне в Татарстане. Предприятие будет рассчитано на 5000 единиц транспорта в год.

Напомним, что кроме люксовых «четырехдверок», в продуктовой линейке бренда представят роскошный внедорожник Aurus Komendant и представительский микроавтобус Aurus Arsenal.