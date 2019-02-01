5 самых дорогих и роскошных новых кроссоверов и внедорожников В России

Глядишь, вдруг кто-нибудь и домечтается до 12 770 000 рублей — именно в такую цену обойдется самый доступный вариант в нашем рейтинге. В пятерке наиболее дорогих и роскошных кроссоверов и внедорожников, доступных на официальном авторынке России, оказались представители самых различных люксовых брендов в богатейших комплектациях.

Причем мы указали только стартовые цены базовых вариантов, а реальная и конечная стоимость, как правило, гораздо выше — ведь все зависит от капризов клиентов и уровня индивидуализации заказа.