5 самых дорогих и роскошных новых кроссоверов и внедорожников В России

Мечтать не вредно, если делать это с глубоким знанием темы. Как говорили олигархи на заре своей карьеры, «знание — сила». Поэтому портал «АвтоВзгляд» отметил пять серийных SUV, которые предлагаются у нас с самым неприличным ценником. Согласитесь — лучше мечтать, чем завидовать и раздражаться.
Глядишь, вдруг кто-нибудь и домечтается до 12 770 000 рублей — именно в такую цену обойдется самый доступный вариант в нашем рейтинге. В пятерке наиболее дорогих и роскошных кроссоверов и внедорожников, доступных на официальном авторынке России, оказались представители самых различных люксовых брендов в богатейших комплектациях.
Причем мы указали только стартовые цены базовых вариантов, а реальная и конечная стоимость, как правило, гораздо выше — ведь все зависит от капризов клиентов и уровня индивидуализации заказа.
Rolls-Royce Cullinan
Первые экземпляры Rolls-Royce Cullinan, которого называют «ультрароскошным», приехали в Россию в конце прошлого года, хотя предзаказы принимались с 30 мая 2018-го. Некоторых наших соотечественников совсем не пугает его цена — в базовом исполнении он обойдется в 25 000 000 рублей, а средние комплектации перевалят за 30 000 000.
Автомобиль, построенный на той же платформе, что и Rolls-Royce Phantom, заряжен мотором V12 с двойным турбонаддувом объемом 6,7 литра мощностью 571 л. с., который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом».
Люксовый кроссовер Bentley Bentayga, оборудованный силовым агрегатом W12 с двойным турбонаддувом объемом 6 л мощностью 600 л. с. и восьмиступенчатым «автоматом», оценен минимум в 15 948 700 рублей. Разгон до сотни такого «монстра» равен 4,1 секунды.
Мало того, в ближайшее время производитель намерен выпустить еще более мощную версию с модернизированным W12 с отдачей 660 л. с. Автомобиль построен на модульной платформе концерна Volkswagen MLB. Напомним, что у компании Bentley это первый кроссовер, так же, как и Cullinan у Rolls-Royce.
Lamborghini Urus
Самый мощный в нашей пятерке суперкроссовер Lamborghini Urus разгоняется до сотни за какие-то 3,6 секунды. Под капотом автомобиля установлен 650-сильный турбоагрегат V8 объемом 4 л, который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Lamborghini Urus предлагается у нас минимум за 15 200 000 рублей.
На днях мастера из немецкого ателье Manhart Performance умудрились модернизировать «восьмерку» этого «итальянца» с 650 л. с. и 850 Нм крутящего момента до 812 сил и 980 ньютон-метров.
Популярный в России роскошный английский полноприводный внедорожник Range Rover в комплектации SV Autobiography с удлиненной колесной базой предлагается на нашем рынке за 14 032 000 «деревянных».
Кроме богатого современного оборудования и изысканных материалов отделки, этот британский аристократ может похвастаться 5-литровым турбомотором V8 мощностью 525 л. с., который укомплектован восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Такой Range Rover разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды.
Mercedes-Benz G-Класс 63 AMG
Когда-то этот легендарный рамный внедорожник состоял на вооружении Бундесвера и других европейских армий, а сейчас модификация Mercedes-Benz G-Класс 63 AMG украшает гаражи богатейших людей мира.
В России такая версия обойдется минимум в 12 770 000 рублей. Автомобиль оснащен 585-сильной V-образной «восьмеркой» объемом 4 л, которая работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Такой внедорожник разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.