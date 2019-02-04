В России отзывают почти 2000 автомобилей Volvo

«Причиной отзыва транспортных средств является выявленное отклонение в программном обеспечении модуля связи. Оно может повлиять на работу систем, зависящих от подключаемых услуг, например, системы Volvo On Call», — сообщается на официальном сайте «Росстандарта».

Даже несмотря на то, что на первый взгляд, изъян не критичный, владельцам потенциально дефектных машин откладывать визит на сервис крайне не рекомендуется. Ведь на модуль связи также «завязана» система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, а значит в случае ДТП неисправный автомобиль может отправить в службу спасения некорректные данные, вследствие чего водитель не дождется помощи.

В обозримом будущем владельцев подпадающих под отзыв машин Volvo — седанов S90, универсалов V90 Cross Country, а также кроссоверов XC40, XC60 и XC90, проданных с 2017 года по настоящее время — оповестят о необходимости подъехать на СТО. На транспортных средствах выполнят обновление программного обеспечения модуля связи.