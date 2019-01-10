Nissan научил автомобили «видеть невидимое»

Новая «примочка» Nissan с помощью множества датчиков снаружи и внутри салона, а также используя информацию из сети, умеет не только контролировать пространство вокруг авто, но даже предсказывать, что произойдет на дороге в ближайшие минуты, или что ждет водителя за поворотом. Специалисты бренда назвали это способностью «видеть невидимое».

Но и этим функционал системы не ограничивается. К примеру, I2V может в дождливую погоду создать в салоне атмосферу солнечного дня. Кроме того, технология способна воспроизводить трехмерные изображения людей: близких или друзей, чтобы скрасить ваше путешествие.

С I2V ориентироваться в незнакомом городе водителю и пассажирам помогают виртуальные гиды. В непростой дорожной ситуации можно даже воспользоваться советами профессиональных водителей в режиме реального времени. Кроме того, система помогает выбрать оптимальную полосу движения при плотном трафике и найти парковочное место.