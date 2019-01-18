В России «взорвались» цены на все модели KIA

Фото: KIA
Если могло показаться, что повальное подорожание каким-то чудом обойдет автомобили KIA, то это не так. Корейцы тоже переоценили свою продукцию, причем под подорожание попала вся продуктовая линейка бренда. Разница цен составила от 15 000 до 155 000 рублей.
Светлана Ермолаева

Самый незначительный скачок — от 15 000 до 30 000 рублей — наблюдается на компактный KIA Picanto (в зависимости от комплектации). Отныне «малыш» оценивается минимум в 629 900 «деревянных». Такая же дельта зафиксирована у ценников на Rio: самая популярная иномарка у россиян в 2018 году обойдется в 754 900 рублей. Кроме того, до тех же 30 000 дошел рос цен на седаны Cerato и Optima. Так, первый встанет в 1 000 900 «целковых», а второй — в 1 324 900.

До 45 000 рублей «прикрутили» к ценникам на хетчбэк KIA Ceed и универсал Ceed SW: стоимость модели теперь начинается от 1 029 900 «монет». Такая же метаморфоза произошла с прайсом на Soul (цена стартует от 991 900 рублей), а также на кроссоверы Sorento Prime (от 1 974 900) и Sportage (от 1 349 900 рублей). Кроме того, на 45 000 «деревянных» подорожал и самый быстрый автомобиль бренда — KIA Stinger (от 2 044 900), сообщает агентство «Автостат».

Больше остальных — от 55 000 до 155 000 «целковых» — «разбухли» цены на KIA Sorento, Mohave и Quoris. Так, покупка «паркетника» выливается в 1 749 900, внедорожник уедет от дилера за 2 589 900, а представительский седан встанет в 2 894 900 кровно заработанных.

Отметим, несмотря на то, что текущее подорожание было прогнозируемым, компания KIA без стеснения пересмотрела прайс-лист на все модели незадолго до Нового года. Тогда цены скакнули на 15 000 — 40 000 рублей.

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18 января 2019
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