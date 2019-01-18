В России «взорвались» цены на все модели KIA

Самый незначительный скачок — от 15 000 до 30 000 рублей — наблюдается на компактный KIA Picanto (в зависимости от комплектации). Отныне «малыш» оценивается минимум в 629 900 «деревянных». Такая же дельта зафиксирована у ценников на Rio: самая популярная иномарка у россиян в 2018 году обойдется в 754 900 рублей. Кроме того, до тех же 30 000 дошел рос цен на седаны Cerato и Optima. Так, первый встанет в 1 000 900 «целковых», а второй — в 1 324 900.

До 45 000 рублей «прикрутили» к ценникам на хетчбэк KIA Ceed и универсал Ceed SW: стоимость модели теперь начинается от 1 029 900 «монет». Такая же метаморфоза произошла с прайсом на Soul (цена стартует от 991 900 рублей), а также на кроссоверы Sorento Prime (от 1 974 900) и Sportage (от 1 349 900 рублей). Кроме того, на 45 000 «деревянных» подорожал и самый быстрый автомобиль бренда — KIA Stinger (от 2 044 900), сообщает агентство «Автостат».