В России «рванули» цены на все модели Porsche

Самый продаваемый автомобиль бренда в России — Porsche Cayenne — вырос в цене во всех вариантах, кроме базового. Так что прейскурант по-прежнему начинается с 4 999 000 рублей. А вот кроссовер в комплектации побогаче отныне обойдется уже в 6 826 000.

За компактный Macan отныне придется выложить от 3 986 000 «целковых». Кстати, не так давно «паркетник» представили у нас в версии S с турбированным движком мощностью 354 л. с. Первую сотню такое авто разменивает за 5,3 секунды.

Легендарное купе Porsche 911 переоценили в семи вариациях из девяти. Теперь приобрести спорткар можно минимум за 8 116 000 «деревянных». Цены на «двухдверку» 718 Cayman и родстер 718 Boxster стартуют от 4 134 000 и 4 205 000 рублей соответственно. А забрать из дилерского шоу-рума Porsche Panamera можно за 6 582 000 кровно заработанных, сообщает «Автостат».

Назвать Porsche очень популярной в России маркой никак нельзя, и такой бешеный рост цен вряд ли исправит ситуацию. Для сравнения: в 2018 году продукцию Mercedes-Benz выбрали 37 788 покупателей, автомобили BMW уехали к 35 619 владельцам, машин Audi реализовали в количестве 16 216 штук, а автомобилей Porsche продали всего 5118 экземпляров.