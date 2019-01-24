Что будет, если после замены «прав» не внести изменения в полис ОСАГО

Как показывает практика, далеко не все автовладельцы вспоминают о полисе ОСАГО, меняя старое водительское удостоверение на новое. А ведь автомобилист обязан вносить в договор со страховщиком любые изменения, связанные с его персональными данными или машиной. Чем рискуют граждане, по тем или иным причинам игнорирующие это правило, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Требование, согласно которому водитель обязан незамедлительно оповестить страховщика об изменении сведений, прописано в Законе РФ «Об ОСАГО» — загляните в статью 15, пункт 8. О какой именно информации идет речь? О списке лиц, допущенных к управлению транспортным средством, о регистрационных данных автомобиля, о паспортных данных клиента и его водительскои удостоверении.
Любопытно при этом, что никаких конкретных сроков, отведенных водителю на внесение изменений в действующий полис ОСАГО, законодательно не предусмотрено. Можно обратиться в страховую компанию сразу, можно через полгода. И как бы фирмам не хотелось расторгать соглашения с клиентами, которые никак не могут выкроить на них время в своем плотном графике, сделать этого они не могут.
Однако обеспокоиться вопросом внесения изменений тем, кто только-только «обновил» свое водительское удостоверение, все же стоит. И тому есть веская причина.
Некоторые автомобилисты ошибочно полагают, что если они не оповестят страховую о замене своих «прав», то попадут на большие деньги, нечаянно въехав в чужое транспортное средство. Мол, после ДТП агенты сочувственно покачают головой и откажут в выплатах, ссылаясь на «разногласия в документах». Нет, устаревшие данные в полисе никак не могут послужить основанием для «разворота», об этом не беспокойтесь.
Однако проблемы все же возникнут — когда вы придете в офис страховой компании, чтобы продлить полис ОСАГО. Как порталу «АвтоВзгляд» объяснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), если водитель не оповестил компанию о замене удостоверения сразу, то при пролонгации договора он «потеряет» свой коэффициент бонус-малус (КБМ) — скидку за примерное вождение — так как система просто не может его идентифицировать.
Впрочем, и этот вопрос решается. Правда, не так оперативно, как хотелось бы. Первый неприятный момент — придется купить новый полис ОСАГО за полную цену, то есть без скидок. Второй — страховщики попросят написать заявление с просьбой перенести бонус-малус, которое будет рассматриваться в течение нескольких дней. Третий — деньги, переплаченные из-за потерявшегося КБМ, вернутся на счет минимум через месяц.
Учитывая тот факт, что процедура восстановления скидок отнимает довольно много времени, лучше все-таки оповестись страховщика о замене «прав» вовремя — пока еще действует старый договор ОСАГО.
Добавим, что все изменения вносятся в полис обязательной «автогражданки» в день обращения клиента — страховщики либо делают запись с печатью и подписью в поле «Особые отметки» старого документа, либо выдают автовладельцу новый. В базу РСА свежие сведения попадают в течение пяти дней — искать их там раньше смысла нет.