Что будет, если после замены «прав» не внести изменения в полис ОСАГО

Требование, согласно которому водитель обязан незамедлительно оповестить страховщика об изменении сведений, прописано в Законе РФ «Об ОСАГО» — загляните в статью 15, пункт 8. О какой именно информации идет речь? О списке лиц, допущенных к управлению транспортным средством, о регистрационных данных автомобиля, о паспортных данных клиента и его водительскои удостоверении.

Любопытно при этом, что никаких конкретных сроков, отведенных водителю на внесение изменений в действующий полис ОСАГО, законодательно не предусмотрено. Можно обратиться в страховую компанию сразу, можно через полгода. И как бы фирмам не хотелось расторгать соглашения с клиентами, которые никак не могут выкроить на них время в своем плотном графике, сделать этого они не могут.

Однако обеспокоиться вопросом внесения изменений тем, кто только-только «обновил» свое водительское удостоверение, все же стоит. И тому есть веская причина.