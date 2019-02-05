В России начали закрываться дилерские центры

Контракты между дилерами и отечественными представительствами брендов постоянно продляются, расторгаются или заключаются новые. Так, за год 458 автоцентров лишились статуса официального продавца, а свежих появилось только 418. Но, возможно, такое обстоятельство дела в тенденцию не выльется.

Об этом говорит и то, что больше всего прикрытых шоу-румов выставляли продукцию лидирующего по популярности бренда: LADA лишилась 28 автосалонов. Причем именно АВТОВАЗ имеет самую крупную сеть центров продаж, насчитывающую 289 офисов.

Кроме того, среди закрытых салонов числится 20, продающих УАЗы, и 12 — Lifan. Автомобили Ford теперь реализуют на 6 центров меньше, а Suzuki, Volvo и Audi — на 5.

На ряду с этим, продукцию китайской Zotye начали сбывать в 24 новых центрах, HTM — в 19-ти, а у FAW добавилось 18 дилерских салонов. Корейцы тоже не отстают: Hyundai и KIA увеличили сеть на 9 и 11 шоу-румов соответственно.