Названы самые ходовые иномарки на вторичном рынке России

«Фокус» разлетелся по новым владельцам в количестве 137 500 автомобилей, увеличив продажи на 4%. На второй строчке прописалась Toyota Corolla. Она пришлась по вкусу 105 300 покупателям (+3%). Замыкающим тройки лидеров назван Hyundai Solaris с показателем в 97 500 экземпляров (+22%).

Стоит отметить, что этот рейтинг не меняется не то что из месяца в месяц, а даже по прошествии года. Так, в ТОП-3 2017-го фигурировали ровно те же модели и в аналогичном порядке.

Четвертое место досталось KIA Rio (87 300 авто, +27%). В рейтинге новых иномарок, этот автомобиль занимает первую строчку. Пятым пунктом следует Toyota Camry (80 300 штук, +8%). За ними идут по порядку: Renault Logan (77 000 автомобилей, +7%), Chevrolet Niva (72 700 машин, +4%), Opel Astra (64 200 единиц, +2%), Daewoo Nexia (59 600 экземпляров, −8%) и Volkswagen Polo (54 600 авто, +20%).

Кстати, первая десятка с позапрошлого года тоже не сменила состав. Только Rio с восьмой строчки поднялся до пятой, сместив на один пункт Camry, Logan и «Шеви Ниву».