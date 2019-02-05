Ни горячо, ни холодно: тест зимних шин Pirelli Scorpion Winter для кроссоверов

Полигоны, цифры, замеры… Мировые эксперты назвали шины Pirelli Scorpion Winter, предназначенные для эксплуатации в зимнее время года, лучшими в своем классе. А на что годится итальянская резина в суровых условиях повседневной езды по российским направлениям?
Ефим Розкин

Лучшие показатели торможения, сцепления и управляемости — это, конечно, круто и заслуживает уважения. Но, как известно, натурные испытания, инициированные специалистами, так или иначе проводятся при определенных условиях, будь то лаборатория или полигон. Пусть и с учетом возможных погрешностей.

Но в реальной жизни на дороге неожиданно может случиться настолько острая и критическая ситуация, что безопасность будет зависеть не только от установленных на автомобиле шин, но и целого ряда прочих факторов. Что примечательно: при этом не всегда важно, какая прокладка стоит между сиденьем и рулем — реакции и мастерство драйвера могут оказаться тщетными. А уж если на колесах машины недостаточно эффективная обувка — особенно.

Портал «АвтоВзгляд» три месяца нещадно обкатывал фрикционные шины Pirelli Scorpion Winter на редакционном кроссовере, накрутив на его одометре почти 10 000 километров. А главное — по каким дорогам! На пути нашего «коня» было немало препятствий: овраги, рытвины, барханы, а также лед, сугробы и грязевые ванны. Что уж там говорить про экстренные торможения, заносы и холодный пот.

Дело в том, что по долгу службы нам пришлось несколько раз съездить в г. Ухта, что в республике Коми, а это 1700 километров от Москвы по различным дорожным покрытиям. Причем, заметим, «покрытиям» — это слишком громко сказано. К примеру, в Кировской области дорог нет в принципе — их там ремонтируют уже давным-давно, но до логического завершения дело, увы, так и не дошло.

Самое печальное, а главное — опасное, когда эта самая дорога заканчивается в один миг. Ты едешь 80—100 км/ч, а она — хоп, и оборвалась. В такие секунды понимаешь, что на мокром полотне и без того тормозить и рулить сложно, а тут нет и его. Зато впереди есть трактор, на обочине — жертва с пробитыми на яме колесами, а на «встречке» — тот, с кем можно невольно встретиться первый и последний раз в жизни.

Вот тут-то и проявляют себя навыки, полученные на курсах экстремального вождения, а заодно и демонстрирует себя в деле накрученная на легкосплавные диски резина. И в случае с Pirelli Scorpion Winter можем сказать, что она действительно умеет выручать. И не только на обледенелой корке, при проезде снежно-грязевой колеи и преодолении коварно присыпанной хлопьями снега ямы.

«Скорпион» реально обучен тормозить, и не важно где — на влажном асфальте или скользком грунте! А все благодаря направленному и симметричному рисунку протектора с модульной геометрией V-образных блоков и трехмерных ламелей. Свою роль играют и продольные канавки.

Более того: автомобиль чутко реагирует на движения «баранкой», что в столь опасных ситуациях играет едва ли не ключевую роль. Большие плечевые блоки Scorpion Winter с округленной формой боковин не позволяют шине «плыть» или искажать курс, заданный водителем.

Преступление — не сказать про усиленную внутреннюю структуру шины, рассчитанную на повышенные механические нагрузки, как продольные, так и боковые. Отдельного внимания заслуживает и технология Seal Inside. Она позволяет продолжать езду на автомобиле без падения давления даже после прокола — надо признать, настоящий подарок судьбы! Особенно учитывая особенность наших дорог. Точнее сказать, их имитации.

А еще у Scorpion Winter уникальный резиновый состав — коктейль, совместивший в себе так называемые горячую и холодную смеси. Проще говоря, речь идет об эффективном сцеплении с покрытием вне зависимости от перепадов температур. Иными словами, один слой обогащен углеродом и силикой — для улучшенных свойств цепкости при сильных морозах, а другой — специальными полимерами, способствующими сохранять эти характеристики при резком повышении градуса.

В общем, согласимся с экспертами про завидные показатели «Скорпиона»: и никакие шипы не нужны. Дороги — нужны, а шипы нет.

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5 февраля 2019
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