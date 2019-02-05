Ни горячо, ни холодно: тест зимних шин Pirelli Scorpion Winter для кроссоверов

Лучшие показатели торможения, сцепления и управляемости — это, конечно, круто и заслуживает уважения. Но, как известно, натурные испытания, инициированные специалистами, так или иначе проводятся при определенных условиях, будь то лаборатория или полигон. Пусть и с учетом возможных погрешностей.
Но в реальной жизни на дороге неожиданно может случиться настолько острая и критическая ситуация, что безопасность будет зависеть не только от установленных на автомобиле шин, но и целого ряда прочих факторов. Что примечательно: при этом не всегда важно, какая прокладка стоит между сиденьем и рулем — реакции и мастерство драйвера могут оказаться тщетными. А уж если на колесах машины недостаточно эффективная обувка — особенно.