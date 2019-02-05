Ни горячо, ни холодно: тест зимних шин Pirelli Scorpion Winter для кроссоверов

Портал «АвтоВзгляд» три месяца нещадно обкатывал фрикционные шины Pirelli Scorpion Winter на редакционном кроссовере, накрутив на его одометре почти 10 000 километров. А главное — по каким дорогам! На пути нашего «коня» было немало препятствий: овраги, рытвины, барханы, а также лед, сугробы и грязевые ванны. Что уж там говорить про экстренные торможения, заносы и холодный пот.

Дело в том, что по долгу службы нам пришлось несколько раз съездить в г. Ухта, что в республике Коми, а это 1700 километров от Москвы по различным дорожным покрытиям. Причем, заметим, «покрытиям» — это слишком громко сказано. К примеру, в Кировской области дорог нет в принципе — их там ремонтируют уже давным-давно, но до логического завершения дело, увы, так и не дошло.

Самое печальное, а главное — опасное, когда эта самая дорога заканчивается в один миг. Ты едешь 80—100 км/ч, а она — хоп, и оборвалась. В такие секунды понимаешь, что на мокром полотне и без того тормозить и рулить сложно, а тут нет и его. Зато впереди есть трактор, на обочине — жертва с пробитыми на яме колесами, а на «встречке» — тот, с кем можно невольно встретиться первый и последний раз в жизни.