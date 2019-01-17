Авто каких марок подорожали в январе, а каких — подешевели

Аналитики проанализировали период с 16 декабря по 15 января. Нет ничего неожиданного в том, что основная волна пришлась на январь. Во второй половине декабря только шесть компаний увеличили стоимость своей продукции. Среди них Subaru, поднявший цены на XV и Forester на 20 000 — 30 000 рублей, а также Volkswagen, повесивший новые ценники на пикап Amarok и Caddy (добавил от 18 000 до 23 000 «деревянных»). Причем последний и в январе прошелся по прейскуранту, «прикрутив» еще по 15 000 — 90 000 рублей к прайсам — в зависимости от модели.

Также после Нового года подорожали автомобили LADA и УАЗ (на 12 000 — 25 000 «целковых»). Почти на всю продуктовую линейку увеличили цены Citroen (на 20 00 — 100 000) и Peugeot (на 20 000 — 80 000 рублей). Кроме того, пересмотрели прайсы Jeep (на 40 000 — 75 000), Lexus (на 67 000 — 158 000), Mercedes-Benz (на 30 000 — 310 000) и Nissan (на 11 000 — 85 000 рублей), сообщает агентство «Автостат».

Раздули цены на все модели Hyundai (на 19 000 — 50 000 «монет»), KIA (на 15 000 — 155 000), Mitsubishi (на 20 000 — 53 000 рублей). А вот марка Ford смогла привлечь к себе особое внимание и даже удивить: при всеобъемлющей картине ценового роста на 18 000 рублей подешевел Ford Fiesta. Правда, все остальные модели прибавили в цене от 10 000 до 100 000. Специальные финансовые программы запустила Infiniti, позволившая клиентам купить некоторые модели с увесистой скидкой.