Полицейских пересаживают на «заряженные» LADA Vesta

Кроме голубой полосы вдоль бока LADA Vesta Sport в полицейской «ливрее» получила и иные отличительные черты. Например, вместо красной полосы в оформлении бамперов использовали элементы синего цвета, а в салоне рядом с дисплеем мультимедийной системы расположился приемник радиостанции. Кстати, авто сразу оснащено проблесковым маячком.

Стоит сказать, что накануне «РГ» сообщила со ссылкой на главу московского Управления ГИБДД Виктора Коваленко, что в ближайшее время в автопарке полиции появятся оспортивные авто с высокомощными моторами для борьбы с нарушителями скорости, но конкретные модели не назывались. Неужели подразумевался псевдоспорт от LADA?

Напомним, что LADA Vesta Sport представлена вединственной комплектации Luxe. Авто оснастили 145-силным мотором объемом 1,8 л с максимальным крутящим моментом в 187 Нм. Вместе с движком выступает пятиступенчатая «механика». Первую сотню седан разменивает за 9,6 секунды, а пиковая скорость достигает 193 км/ч. Новинку оценили в 1 009 900 рублей.