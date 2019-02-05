Какие автомобили LADA пользуются наибольшим спросом

Январским лидером бренда стала LADA Granta. Авто продолжает закреплять свой прошлогодний успех, но есть нюанс. «Карьера» модели пошла в гору всего несколько месяцев назад после обновления. Кроме того, к семейству «Гранты» примкнула канувшая в Лету «Калина» с парой новых кузовов. Поэтому в росте продаж на 43,6% нет ничего удивительного.

А вот если сравнить с минувшим декабрем, тут объемы резко просели: в январе «Гранта» разошлась тиражом в 7630 экземпляров, а в декабре автомобиль пришелся по вкусу 12 546 покупателям. Почувствуйте разницу.

Второе место в рейтинге популярности «вазовской» продукции досталось LADA Vesta с показателем в 7078 машин, увеличившимся на 5,7%, если сравнивать с первым месяцем 2018-го (11 601 штук — в декабре).

Закрывает первую тройку LADA Largus: «каблучок» выбрали 2375 покупателя. Это на 4,7% больше, чем год назад, но сильно меньше, чем в конце 2018-го. Тогда универсал уехал из дилерских центров в количестве 4283 авто.