Первый экземпляр LADA Vesta Sport купил губернатор

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области
Продажи новой LADA Vesta Sport стартовали только несколько часов назад, а уже появился хозяин самого первого экземпляра: счастливым обладателем седана стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Причем для покупки не самого дешевого российского авто деньги ему не понадобились!
Светлана Ермолаева

Самая резвая «автовазовская» серийная модель приглянулась главе региона еще на Московском мотор-шоу. Тогда-то г-н Азаров, пожелав стать владельцем первого автомобиля, и получил из рук президента АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса сертификат на приобретение LADA Vesta Sport. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Губернаторская «Веста» окрашена в серый цвет, получивший название «Тайфун». Это опциональный оттенок, за него простому водителю придется доплатить 12 000 рублей. А в базе седан предлагается в белом окрасе.

Напомним, что новинка вышла в единственной комплектации Luxe и получила начальный ценник в 1 009 900 «целковых». За дополнительный пакет оборудования, включающий обогрев лобового стекла, более продвинутую мультимедийку и камеру заднего вида, придется выложить еще 36 000 ₽ Автомобиль приводится в движение 145-сильным мотором объемом 1,8 л, работающим вместе с пятиступенчатой «механикой».

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31 января 2019
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