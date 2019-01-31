Первый экземпляр LADA Vesta Sport купил губернатор

Самая резвая «автовазовская» серийная модель приглянулась главе региона еще на Московском мотор-шоу. Тогда-то г-н Азаров, пожелав стать владельцем первого автомобиля, и получил из рук президента АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса сертификат на приобретение LADA Vesta Sport. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Губернаторская «Веста» окрашена в серый цвет, получивший название «Тайфун». Это опциональный оттенок, за него простому водителю придется доплатить 12 000 рублей. А в базе седан предлагается в белом окрасе.

Напомним, что новинка вышла в единственной комплектации Luxe и получила начальный ценник в 1 009 900 «целковых». За дополнительный пакет оборудования, включающий обогрев лобового стекла, более продвинутую мультимедийку и камеру заднего вида, придется выложить еще 36 000 ₽ Автомобиль приводится в движение 145-сильным мотором объемом 1,8 л, работающим вместе с пятиступенчатой «механикой».