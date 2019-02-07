В UAZ Pickup добавили опций

Так, в UAZ Pickup в комплектации «Классик» можно докупить кондиционер, хотя ранее он был доступен только для авто в варианте «Оптимум» и выше. Кроме того, на грузовичок в базе стали устанавливать аудиосистему с четырьмя динамиками, а также пакеты «Комфорт», где помимо «кондея» есть подогрев кресел переднего ряда, и мультимедийка с информационно-развлекательным комплексом с шестью динамиками и навигацией. За это тоже придется отдать дополнительные деньги.

Пикапы в средних комплектациях «Оптимум» и «Престиж» можно дополнить однозонным климат-контролем и передними парктрониками, а раньше производитель предоставлял эти системы только для машин в топовых вариациях. Кстати, увеличился и выбор колесных дисков. Из нового — 16-дюймовые с оригинальным дизайном. Ими комплектовали Pickup в футбольной спецверсии.

Стоит напомнить, что осенью прошлого года автомобиль сменил мотор, получив новый агрегат ZMZ PRO 409051 мощностью 150 л. с., а также обзавелся модифицированной коробкой передач и улучшенной подвеской. Ценник на УАЗ «Пикап» стартует от 793 000 рублей.