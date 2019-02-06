В каких случаях можно игнорировать знак «Движение запрещено»

Действительно, в сравнении с штрафом до 5000 рублей и лишением «прав» за проезд под «Кирпич» (3.1 «Въезд запрещен), нарушение требований знака 3.2 'Движение запрещено» грозит совсем пустяковым наказанием — всего 500 «деревянных». При этом формулировки в ПДД у них схожи: первый запрещает «въезд всех транспортных средств в данном направлении», а второй ставит вне закона «движение всех транспортных средств».
Обычно белый круг с красным ободком устанавливают там, где необходимо ограничить движение: в районе пешеходных зон, в связи с ремонтными дорожными работами, на въездах и выездах из городских дворов, рядом с парками и другими зонами отдыха на территории города и пр. В отличие от «Кирпича», его никогда не повесят на выезде дороги с односторонним движением.