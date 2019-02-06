В каких случаях можно игнорировать знак «Движение запрещено»

Казалось бы — что может быть проще, чем в качестве своего алиби показать полицейскому паспорт или полис ОСАГО, где указан адрес регистрации, или предъявить пропуск на работу? Но ведь далеко не все проживают там, где прописаны, и при этом водитель не обязан возить с собой справку из ЖКО по месту фактического жительства и тем более предъявлять ее сотрудникам дорожной полиции. Да и пропуски выдают не на всякой работе, и это совсем не значит, что вы должны всегда иметь при себе договор о трудоустройстве.

Ведь список конкретных документов, которые водитель должен по первому требованию предъявить сотруднику ГИБДД, перечислен в пункте 2.1.1 ПДД. Никаких упоминаний о договорах, пропусках и справках по месту работы или жительства там нет. Так что, как обычно, из-за нестыковок в законодательстве между водителем и стражем порядка возникает очередная абсурдная ситуация.

К счастью, на практике побеждает благоразумие, а не принципы, и инспекторы ГИБДД чаще всего проявляют снисходительность к подобным нарушителям, ограничиваясь предупреждением. Но не факт, что настолько миролюбивы все полицейские. В любом случае, почти всегда проще заплатить 500 рублей штрафа, чем тратить время и нервы на разборки с представителями власти.