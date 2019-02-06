В каких случаях можно игнорировать знак «Движение запрещено»

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Как известно, за проезд под «кирпич» нарушителю грозят весьма серьезные санкции и, как правило, большинство благоразумных водителей от него шарахаются прочь. А вот знак в виде белого круга, окаймленного красной полоской под названием «Движение запрещено», многими автовладельцами благополучно игнорируется, потому что большинство считает его менее «требовательным».
Иван Флягин

Действительно, в сравнении с штрафом до 5000 рублей и лишением «прав» за проезд под «Кирпич» (3.1 «Въезд запрещен), нарушение требований знака 3.2 'Движение запрещено» грозит совсем пустяковым наказанием — всего 500 «деревянных». При этом формулировки в ПДД у них схожи: первый запрещает «въезд всех транспортных средств в данном направлении», а второй ставит вне закона «движение всех транспортных средств».

Обычно белый круг с красным ободком устанавливают там, где необходимо ограничить движение: в районе пешеходных зон, в связи с ремонтными дорожными работами, на въездах и выездах из городских дворов, рядом с парками и другими зонами отдыха на территории города и пр. В отличие от «Кирпича», его никогда не повесят на выезде дороги с односторонним движением.

«Белый круг» на законных основаниях могут игнорировать общественный маршрутной транспорт, авто почтовых и экстренных служб при включенных звуковых и цветовых сигналах, а также машины, которые управляются инвалидами или перевозят таковых.

Но главным основанием для массового проезда под этот знак является пункт ПДД, разрешающий движение автомобилям физических лиц, проживающих или работающих в запрещающей зоне. Такая поправка превращает белый круг в зеленый свет светофора.

При этом, если в зоне его действия вас остановит инспектор ГИБДД, он может потребовать доказательств, что вы здесь живете или работайте. О каких-то конкретных аргументах и документах, которые вы должны предъявить, ПДД умалчивают, поэтому здесь с обеих сторон в очередной раз включается чистое субъективное творчество. А как известно, любой спорный момент в трактовке прав и обязанностей, дает возможность с одной стороны — нарушать закон, а сдругой — злоупотреблять им.

Казалось бы — что может быть проще, чем в качестве своего алиби показать полицейскому паспорт или полис ОСАГО, где указан адрес регистрации, или предъявить пропуск на работу? Но ведь далеко не все проживают там, где прописаны, и при этом водитель не обязан возить с собой справку из ЖКО по месту фактического жительства и тем более предъявлять ее сотрудникам дорожной полиции. Да и пропуски выдают не на всякой работе, и это совсем не значит, что вы должны всегда иметь при себе договор о трудоустройстве.

Ведь список конкретных документов, которые водитель должен по первому требованию предъявить сотруднику ГИБДД, перечислен в пункте 2.1.1 ПДД. Никаких упоминаний о договорах, пропусках и справках по месту работы или жительства там нет. Так что, как обычно, из-за нестыковок в законодательстве между водителем и стражем порядка возникает очередная абсурдная ситуация.

К счастью, на практике побеждает благоразумие, а не принципы, и инспекторы ГИБДД чаще всего проявляют снисходительность к подобным нарушителям, ограничиваясь предупреждением. Но не факт, что настолько миролюбивы все полицейские. В любом случае, почти всегда проще заплатить 500 рублей штрафа, чем тратить время и нервы на разборки с представителями власти.

автоправо, штрафы, суд, группа разбора, ПДД, КоАП, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения
6 февраля 2019
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