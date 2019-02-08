Почему долго простаивать без движения так вредно для автомобиля

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В России в холодный сезон спят не только медведи и суслики, но и машины-подснежники. Особо бережливые автовладельцы, которые не прочь часть зимы прожить в тесном общественном транспорте, отправляют своих «ласточек» на зимнюю спячку. Одни из них прозябают в берлогах, а другие — прямо под чистым небом. Портал «АвтоВзгляд» отметил, какие нежелательные процессы происходят с ними в ходе затяжного отдыха.
Иван Флягин

Конечно, если речь идет о средней полосе России, то активное бодрствование и бурная жизнедеятельность автомобиля в холодный сезон в определенной степени сокращает ему жизнь. Сильные морозы, перепады температур, осадки, высокая влажность, соль и реагенты на дорогах — все это не лучшим образом сказывается на здоровье машины. Да и ресурс мотора за полугодие может значительно сократиться.

Однако следует учитывать одно очень важное условие: гении мирового автопрома создают агрегаты, узлы и механизмы с конкретным прицелом на то, чтобы автомобиль ездил. То есть естественное состояние для каждой серийной машины — это рабочий режим, а не многомесячная спячка. А, как известно, чем дольше зверь спит, тем труднее ему просыпаться.

При регулярной эксплуатации механизмы в рабочем режиме взаимодействуют друг с другом, масло в узлах и агрегатах постоянно циркулирует и перемешивается, в то время, как в состоянии покоя этого не происходит. Например, тормозные колодки или диски могут покрыться ржавчиной уже после недельного простоя автомобиля на улице в холодный сезон — и это легко проверить.

То же самое происходит с другими металлическими элементами машины. Увы, несмотря на все усилия мировых производителей, окончательно победить коррозию металла еще никому не удалось. К тому же от длительного бездействия и без контакта со смазкой серьезно страдают резиновые сальники и прокладки — материал дубеет, трескается и теряет эластичность.

Кроме того, в структуре масла в обездвиженного авто может произойти эффект расслаивания, в результате чего образуется осадок различных фракций. Ведь, как известно, оно состоит из основы и присадок, влияющих на его свойства. Так что после долгого простоя, чтобы не убить двигатель, старую жидкость необходимо заменить на новую. Долгая обездвиженность негативно сказывается и на другой технической гидравлике — например, тормозная жидкость имеет свойство накапливать влагу, отчего теряются ее эксплуатационные характеристики.

Безусловно, сохранность автомобиля в первую очередь зависит от условий, которые на него воздействуют в состоянии покоя. Чем меньше влажность, тем благоприятнее для него среда обитания. В этом смысле сухой и теплый гараж — идеальное место для здорового сна. Но большинство машин в крупных мегаполисах вынуждены зимовать либо под открытым небом, либо в неотапливаемых и непроветриваемых помещениях. Весной им понадобится тщательная, глубокая и, увы, затратная реанимация, иначе автомобиль серьезно заболеет.

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8 февраля 2019
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