Почему долго простаивать без движения так вредно для автомобиля

Конечно, если речь идет о средней полосе России, то активное бодрствование и бурная жизнедеятельность автомобиля в холодный сезон в определенной степени сокращает ему жизнь. Сильные морозы, перепады температур, осадки, высокая влажность, соль и реагенты на дорогах — все это не лучшим образом сказывается на здоровье машины. Да и ресурс мотора за полугодие может значительно сократиться.

Однако следует учитывать одно очень важное условие: гении мирового автопрома создают агрегаты, узлы и механизмы с конкретным прицелом на то, чтобы автомобиль ездил. То есть естественное состояние для каждой серийной машины — это рабочий режим, а не многомесячная спячка. А, как известно, чем дольше зверь спит, тем труднее ему просыпаться.

При регулярной эксплуатации механизмы в рабочем режиме взаимодействуют друг с другом, масло в узлах и агрегатах постоянно циркулирует и перемешивается, в то время, как в состоянии покоя этого не происходит. Например, тормозные колодки или диски могут покрыться ржавчиной уже после недельного простоя автомобиля на улице в холодный сезон — и это легко проверить.